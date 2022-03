El posado familiar de Ana María Aldón y José Ortega Cano tras los rumores de crisis en su matrimonio

Un día después de que Ana María Aldón lanzase una petición a su marido José Ortega Cano para que la defendiese de los comentarios negativos que vierten sobre ella algunas personas de su entorno, y tras varias semanas en las que la pareja ha estado en boca de todos por los rumores de crisis matrimonial, la colaboradora y el torero han decidido disfrutar del domingo y pasar un día familiar junto a su hijo José María. Después de una etapa muy delicada para la diseñadora, ha llegado la calma para Ana María o al menos, eso parece, a juzgar por las imágenes de su día en familia.

Ana María Aldón llevaba varias semanas de confesiones sobre su situación matrimonial con Ortega Cano y de expresar que no estaba pasando por su mejor momento, tanto a nivel personal como sentimental. Pero, después de haber hablado con su marido, ambos han acercado posturas y así lo han mostrado a los medios de comunicación en unas imágenes muy familiares. Amables, receptivos y posando para la prensa, así han estado Ana María Aldón y José Ortega Cano con su pequeño José María, disfrutando del domingo y aprovechando para dar un paseo por las calles de Madrid. Los dos han estado muy sonrientes y muy pendientes de su hijo en todo momento. Al finalizar el paseo han parado en un restaurante para comer y seguir disfrutando del día.

Este momento llega después de que José Ortega Cano acompañase en el Día del Padre a su hijo José María al fútbol y de que Ana María Aldón se desahogase en el espacio presentado por Emma García, donde lanzaba una petición de forma pública al torero -para la próxima vez que le preguntasen los medios de comunicación-: "Estoy un poquito cansada. Espero la defensa de mi marido porque eso solo lo puede decir él. La necesito porque me parece tan injusto. ¿Quién puede tener tanta maldad para decir eso a un periodista? Sé de dónde viene, de alguien de la familia", expresaba la diseñadora en Viva la vida. En ese mismo programa, Ana María quiso aclarar cómo estaba su situación con Ortega Cano, desmintiendo así los rumores de separación: "Estamos muy bien. Hemos salido y no es solo salir, la chispa, el aire, el ambiente, la convivencia... Me ha vuelto a mirar. Va todo en su orden y va todo muy bien, pero tampoco estoy diciendo que es todo maravilloso y todo es magia".

El mayor miedo de Ana María Aldón

No era la primera vez que Ana María Aldón hablaba de la depresión en público. Esta vez volvía a reiterar que no quería caer de nuevo y que, por tanto, estaba haciendo todo lo posible por no retroceder y repetir esa situación que vivió tiempo atrás: "He pasado muchos años tomando antidepresivos. Sí, con depresión, con psiquiatras. No quiero volver a eso. Y como me he visto mal los últimos meses del año pasado, pues no quiero. Había que poner una solución a cómo estaba", contaba Ana María, la cual desveló que en su participación en el programa de Supervivientes acudió bajo tratamiento médico.

