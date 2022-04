Ortega Cano se posiciona a favor de su mujer, Ana María Aldón, en el enfrentamiento con su familia

José Ortega Cano ha dado por fin el paso que le estaba reclamando su mujer, Ana María Aldón, al apoyarla sin fisuras en el conflicto abierto que mantiene desde hace tiempo la diseñadora con algunos de los familiares del diestro. "Estoy posicionado a su lado", ha dicho de forma rotunda el torero al hablar de su esposa y la polémica que últimamente les rodea, asegurando que "la quiero muchísimo" y "ojalá Dios nos dé vida para estar todos los años posibles con nuestro maravilloso niño y los hijos mayores", aseveraba. El viudo de Rocío Jurado ha explicado que, el día que se casó con su actual pareja, tenía claro que era para toda la vida: "Cuando empecé con ella, sabía que es para siempre", ha señalado. Sobre las dudas que alguien planteó en su momento sobre la paternidad de su hijo José María, el diestro expresaba tajantemente que "el niño es un Ortega clavado a mí de los pies a la cabeza y no de otra persona", subrayaba este domingo en Viva la vida.

Ortega Cano, triste y sorprendido por las palabras sobre su familia de Ana María Aldón

VER GALERÍA

El padre de Gloria Camila se ha deshecho en elogios hacia Ana María, de quien destacaba "sus valores comu mujer", decía. "Estoy totalmente con ella", ha reiterado después en alusión al enfrentamiento latente que hay entre la colaboradora televisiva y su cuñada Conchi. A este respecto, el torero mostraba ya su hartazgo al tener que explicar repetidamente la situación que viven: "Estoy muy tocado y afectado", confesaba. "Intento ser fuerte pero llega un momento que ya no puedo luchar ante tanta historia, porque cuando no es una cosa es otra", se ha lamentado. Defiende Ortega Cano que siempre se ha portado bien con sus amigos y su gente, por lo que no entiende y ve injusto que le pase esto. "Deberíais dejarme un poco tranquilo porque a mí me gusta el buen rollo y la armonía, pero también me puedo cansar y no quiero llegar a ese extremo", advertía a la hora de despedirse.

Conchi, la hermana de Ortega Cano, defiende al torero tras las declaraciones de Ana María Aldón

VER GALERÍA

Un día antes de las declaraciones del torero, su mujer aclaraba de la misma manera que no había crisis alguna en su matrimonio. "Yo sigo enamorada de mi marido... sino, no estaría a su lado y estoy donde quiero estar, igual que él, porque somos libres", expresaba Ana María Aldón en el programa donde colabora. "No estoy diciendo que está todo superbien", contaba sobre su relación, desvelando que el toque de atención que le había dado a su esposo había surtido efecto. "Le dije: 'vamos a tirar para adelante, porque sino yo me voy a hundir también", explicaba la que fuera concursante de Supervivientes. "Él está poniendo mucho de su parte", remarcaba la mujer del diestro para responder de forma contundente ante la pregunta de si estaba sobre la mesa una posible ruptura: "Nunca dije nada de eso y no tengo ninguna intencion de separarme", zanjaba.

La petición de Ana María Aldón a su marido, Ortega Cano, tras las últimas insinuaciones contra ella

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.