El significado de la fecha en la que Ana María Aldón planea casarse

Ana María Aldón está pasando por un momento personal muy dulce, después de su divorcio con José Ortega Cano, padre de su hijo pequeño. Ahora, la diseñora está feliz y ya tiene fecha de boda elegida para pasar por el altar junto al hombre que le ha devuelto la alegría y la esperanza de creer en el amor, Eladio. La concursante 'GH Dúo', que acaba de salir de la casa de Guadalix de la Sierra, ha desvelado la fecha en la que tiene pensado contraer matrimonio y ¡no queda nada!.

Ana María Aldón anuncia su compromiso y presume de anillo: ‘Quiero pasar el resto de mi vida con Eladio’

Ha sido en el pograma de Telecinco Fiesta donde Ana María ha desvelado que: "Por mí yo me casaba el 15 de abril. Es una fecha importante para nosotros", ya que ese día la pareja celebra su primer aniversario con Eladio. "Igual es un poco precipitado. No he mirado en qué día cae, pero me da igual que sea domingo, lunes o martes". Fue el pasado mes de noviembre cuando el empresario pidió matrimonio a la sanluqueña tras varios meses de relación. Ahora la colaboradora ha luce en su dedo anular un precioso anillo de compromiso. Se trata de una pieza elegante y llena de brillantes, que lleva en su mano izquierda: "Tenemos muchos proyectos y muchas ganas de vivir cada momento", ha confesado Aldón.

Ana María Aldón confiesa el momento exacto en el que decidió romper su relación con Ortega Cano

El segundo matrimonio para ella

Ana María se divorció de José Ortega Cano a principios de 2023. En ese mismo año en su vida se cruzó Eladio y desde ese momento su vida ha sido otra. Como ella misma cuenta está ilusionada, con ganas de vivir, enamorada y dedicada en cuerpo y el alma a su pareja, sus hijos, nietas y a sus proyectos profesionales.

Una bonita historia de amor

La relación con Eladio comenzó en el mes de abril del pasado año, aunque no se supo de ella hasta el verano. El empresario, intenta mantenerse alejado de los focos aunque aceptó dar una entrevista en televisión en el programa Fiesta de Telecinco, donde Ana María colabora: "Aunqueno esté este mundo, yo creo que cualquier persona lo haría por la persona a la que quiere". Elogios de un lado y de otro ya que la sanluqueña, muy activa en sus redes sociales afirma que: "Soy una persona muy afortunada. Tengo una persona a mi lado que es mi complemento perfecto. ¡Cómo me cuida! Es una gran persona".