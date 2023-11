Ana María Aldón anuncia su compromiso y presume de anillo: ‘Quiero pasar el resto de mi vida con Eladio’

Ana María Aldón anuncia oficialmente su compromiso con Eladio. A las puertas de cumplir un año del fin de su matrimonio con José Ortega Cano, la diseñadora se encuentra muy enamorada. A pesar de no sentir en el inicio el apoyo de su familia, especialmente el de su hija Gema Aldón —con la que tuvo un enfrentamiento público por no apoyar su romance—, la colaboradora no está dispuesta a que nadie rompa su felicidad.

El enfado de Ana María Aldón con Gloria Camila a quien hace una tajante petición sobre su boda con Eladio

“Y el brillo del amor en su mirada. Comenzamos un viaje hacia un futuro juntos, lleno de amor y complicidad. Por eso y por un millón de cosas más ¡Sí! Quiero pasar el resto de mi vida con él”, han sido las palabras que ha compartido Ana María Aldón con sus más de doscientos mil seguidores. Esta sábado por la mañana, la diseñadora ha publicado una imagen en su cuenta pública en la que se puede observar su mano entrelazada con la de su futuro marido, Eladio. Presumiendo del buen momento sentimental en el que se encuentra y de la decisión que ha tomado tras varios meses de relación, la colaboradora ha mostrado en su dedo anular un precioso anillo de compromiso. Se trata de una pieza elegante y llena de brillantes, que ha lucido en su mano izquierda y con la que confirma que hay boda a la vista. A pesar de ello, aún no ha desvelado más detalles de este emocionante momento.

La reacción de Gloria Camila al enterarse del compromiso de Ana María Aldón

"Es una mujer espectacular, la quiero, es maravillosa y quiero estar con ella el resto de mi vida. No me importaría casarme con ella", comenzaba diciendo Eladio el día en que le pidió matrimonio a Ana María Aldón en directo, mientras ella trabajaba como cada fin de semana en Fiesta. Todo sucedió después de que la diseñadora manifestara sus ganas de volver a pasar por el altar y se declarara muy enamorada de su actual pareja. Cuando Eladio escuchó estas declaraciones, no dudó en pedirle la mano delante de todos sus compañeros y espectadores. "Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir…", le respondía Aldón. Inmediatamente después, Eladio sorprendió con lo que deseaba escuchar: "Cariño, escúchame, ¿te quieres casar conmigo?". Sin pensárselo ni un momento, la ex de Ortega Cano contestaba muy emocionada: "Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo”.

Ana María Aldón, exmujer de Ortega Cano, se compromete con su nuevo novio un año después de su separación

Su compromiso: el motivo de distanciamiento con su hija

Cuando se hizo pública la pedida de matrimonio de Eladio a Ana María Aldón, su hija se opuso a la decisión de su madre y desde entonces comenzó su distanciamiento. "Se ha precipitado, no me ha sentado nada bien la noticia. Se está equivocando. No le he dado la enhorabuena y le voy a decir que no se case. Ya estoy harta de aguantar hermanastros y hermanastras", declaró públicamente Gema Aldón sobre la nueva ilusión de su madre.

Sin embargo, estas últimas semanas, la hija de la diseñadora ha manifestado que apoya por completo a su madre: “Estoy muy contenta porque, sí que es verdad que nuestra relación sigue siendo por teléfono, porque vivimos lejos, pero a mí me gusta hablar con mi madre todos los días. No hay un día que no llame a mi madre y esta semana que no la he llamado, pues me sentía mal. Quería saber de ella… Estamos en un momento perfecto, de hecho hemos hablado hace un momento y me está viendo ahora", decía Gema en Viva la vida, antes de confirmar que sí iría a la boda.