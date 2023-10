Ana María Aldón desvela que padece un problema de corazón tras el conflicto con su hija Gema

Ana María Aldón se ha sincerado sobre el problema de salud que sufre. Estos últimos años, la vida de la colaboradora de programas se ha convertido en una montaña rusa. Cabe recordar que hace un mes, su actual novio Eladio la sorprendió en directo pidiéndole matrimonio, motivo que desencadenó un enfrentamiento público con su hija Gema Aldón. Una situación que le está haciendo sufrir muchísimo. Ha sido esta semana cuando la expareja de Ortega Cano ha confesado de sus compañeros de Fiesta, que padece un importante problema cardíaco.

"Llevo mucho tiempo pasándolo mal. Yo tengo un problema de corazón, que eso no lo cuento, y me está afectando", ha comenzado desvelando Ana María Aldón, muy nerviosa. Una noticia que dejaba sin palabras a sus compañeros de plató, ya que ha estado manteniendo en secreto esta afección durante todo este tiempo. La diseñadora ha confesado que comenzó a padecerlo cuando se quedó embarazada de su pequeño: "Lo tengo desde el embarazo de mi hijo. Me encuentro a veces con las pulsaciones en 180 o las tengo en 43. Me dan bombazos y no sé qué hacer. Debería ir a las revisiones, que lo he dejado. Yo no puedo estar así".

Esta delicada situación de salud mental, la lleva sufriendo desde hace varios años: "Aparte, yo tengo mi problema de la cabeza. Tengo que convivir con esto todos los días, y a veces me cuesta mucho salir adelante", ha reconocido la diseñadora, que hace unas semanas se planteaba abandonar la televisión. Ana María Aldón ha superado una fuerte depresión que la tuvo en un agujero negro durante más de seis años, como aseguró en su perfil público el mes de julio. Sin embargo, Eladio, su nueva ilusión, se ha convertido en un gran apoyo estos últimos meses: "Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única y especial", escribió la madre de Gema Aldón, junto a una instantánea con su pareja.

El conflicto con su hija

Desde el momento en el que se hizo público la pedida de matrimonio de Eladio a Ana María Aldón, comenzó el conflicto entre madre e hija. A los pocos días de conocer la noticia, Gema, hija de la diseñadora, le dedicó unas palabras públicas, las cuales no fueron del agrado de su madre: "Se ha precipitado, no me ha sentado nada bien la noticia. Se está equivocando. No le he dado la enhorabuena y le voy a decir que no se case. Ya estoy harta de aguantar hermanastros y hermanastras", declaró tajante la influencer, que lleva sin ver a su progenitora desde el mes de septiembre.

Además de esta circunstancia, también se suman unas declaraciones que hizo Ana María Aldón después de conocer que su hija subía contenido a una web para adultos: "Durante la publicidad, unos segundos antes de sentarme en el plató, he visto dos imágenes y me impacta. Yo respeto su decisión, que ella haga lo que quiera, pero me impacta ver a mi hija", dijo la exconcursante de Supervivientes en el magacín donde colabora. Ninguna parece estar dispuesta a dar el primer paso para la reconciliación; sin embargo, la de Sanlúcar de Barrameda le ha tendido la mano y la ha invitado a su cumpleaños, el cual tendrá lugar el próximo mes.