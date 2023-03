Ana María Aldón impide el abandono de su hija Gema en 'Supervivientes'

Ana María Aldón (45) ha logrado impedir que su hija Gema abandone Supervivientes 2023. Rota de dolor y entre lágrimas, la joven aseguraba que quería regresar lo antes posible a España porque no soportaba más las molestias que llevaba tres días sintiendo en el codo derecho. Sin embargo, las reconfortantes palabras de su progenitora han logrado consolarla y darle ánimo para continuar en la expedición hondureña. "Sigue porque tú puedes y lo estás demostrando. Te recuerdo que abandonar no entra en los planes porque acabarías con tu sueño. Queremos verte con alegría, porque tienes el cariño de toda España. Cuenta hasta diez y sigue por ti y por tu hija, como yo lo hice por ti".

De la misma manera, la colaboradora de Viva la vida le explicaba a Gema que tanto ella como su niña de cinco años se encontraban bien y se disculpaba por no haber apostado por ella desde el principio. "Te quería pedir perdón por todas las veces que no confíe en ti. Me has dejado a la altura del betún. Lo estás demostrando y de qué manera, estás creciendo por encima de mí. Estamos muy orgullosas de ti". Una confesión que lograba sacar una sonrisa en la aventura, que, en el pasado, había tenido algunos desencuentros públicos con la diseñadora de moda.

Quién no se ha mostrado tan comprensivo con Gema ha sido Ion Aramendi. El presentador, además de recordar la sanción económica a la que tendría que hacer frente Aldón al dejar el reality show, le ha afeado que no haya aceptado la ayuda médica que el equipo del concurso le ha ofrecido. "Le tengo mucho pánico a las agujas", se intentaba justificar Gema. Finalmente, al decidir quedarse, va a recibir un tratamiento que le permitirá aliviar sus males.

La gran disputa de Gema Aldón y Raquel Mosquera

La falta de alimento y el agotamiento al que tienen que hacer frente los supervivientes llevan la convivencia al límite, lo que suele acabar en conflicto. Precisamente, Gema ha sido la protagonista de una gran pelea con Raquel Mosquera, puesto que la primogénita de Ana María Aldón ha reprochado a la peluquera su descuido y desgana con los quehaceres que le corresponden, ya que no había lavado las cazuelas de la comida en dos días.

Primera expulsión definitiva de Supervivientes 2023

El paparazzi Sergio Garrido ha sido el primer expulsado definitivo de Supervivientes 2023. "La experiencia me ha quedado grande", reconocía a la vez que intentaba hacer una lectura positiva de su paso por la isla, "Me voy con la cabeza alta y he podido conocer a gente maravillosa", declaraba haciendo referencia a sus compañeros de destierro, Jaime Nava y Artùr Dainese. Esta semana, los nominados son Adara Molinero, Raquel Mosquero, Asraf Beno y Gabriela Arrocet.