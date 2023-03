Sergio Garrido, tercer eliminado de 'Supervivientes' en una noche con numerosos enfrentamientos

Después de que los componentes del equipo Royal (Bosco, Alma, Gema, Jonan, Sergio, Raquel Mosquera y Raquel Arias) ganaran la prueba de localización y decidieran continuar en la playa con mejores condiciones, Sergio Garrido se ha unido a Artùr Dainese y Jaime Nava en playa de los olvidados. Uno de los tres ya se ha convertido en el expulsado definitivo de Supervivientes 2023 tras una votación express, pero no será hasta el próximo domingo 26 de marzo cuando el programa revele su identidad, por lo que este trío de eliminados deberá convivir unos días juntos. "Yo me quiero ir a casa. No me encuentro bien. Esto me ha superado y si me tienen que votar que lo hagan ya", ha dicho el fotógrado minutos después de dejar una ventaja a Raquel Arias (ha podido ver todas las nominaciones de su grupo).

VER GALERÍA

La confesión de Ginés de 'Supervivientes', totalmente arrepentido: ‘He roto 32 años de matrimonio’

Uno de los grandes enfrentamiento de la gala lo han protagonizado entre Gema y Raquel Mosquera por culpa de los quehaceres del día a día. La hija de Ana María Aldón ha echado en cara a la viuda de Pedro Carrasco que se hubiera olvidado de lavar las cazuelas dos días seguidos, algo que la peluquera ha negad: "Se ha quedado así para que se ablandara, pero Arias y yo fregamos todos los días. No te des tantos golpes en el pecho". Entre gritos, las dos concursantes han seguido reprochándose cosas hasta que la tanatopractora ha decidido poner punto y final a la discusión. "No eres la comentarista de la isla así que cállate la boca un rato, que eres muy pesada. Lo que tienes que hacer es decir las cosas a la cara y no cuchichear", ha dicho Aldón.

Quienes también han vivido uno de los momentos más tensos de la edición han sido Manuel y Asraf. Ante la atenta mirada de sus compañeros, el futuro marido de Isa Pantoja realizaba tareas en la playa cuando ha empezado la discusión. "¿Por qué lo haces esto ahora como si nadie lo hiciera? Aprovechas que estamos todos sentados para hacerlo como si no hiciéramos nada", ha recriminado el hijo de Raquel Bollo, que además ha añadido que por mucho que le hubieran advertido de cómo es el modelo, él ha preferido tener su propa opinión. "Me gusta la gente real y tú haces televisión barata y lloras para dar pena", ha comentado el hermano de Alma, a lo que Asraf ha contestado que no le sorprendía que llegara a Honduras "con la lección bien aprendida". "Quizá mi prima no sabe cómo te comportas. Paleto. Tienes dos neuronas. Por mucho que me duela y que le quiera a ella, mi opinión de Asraf es un falso y un sobreactuado", ha concluido Manuel, aunque después ha continuado discutiendo en palapa.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Así es Gabriela, hija de Edmundo Arrocet y nueva concursante de 'Supervivientes'

Para compensar los equipos tras la eliminación de Sergio, Gabriela, la última en llegar a Honduras tras el abandono de Patricia Donoso, la organización ha decidido que cambiase de grupo, por lo que la concursante estará a partir de ahora junto Alma, Bosco, Gema, Jonan y el resto de los Royales. Además, Jorge Javier ha explicado el motivo por el que ha estado durante toda la gala con las gafas de sol puestas. "Me he quitado los párpados porque tenía mucha piel", ha revelado. El presentador también se ha llevado una pequeña decepción mientras ligaba en Supervivientes, ya que se ha atrevido a contar que hace unos días uno de los defensores de los concursantes le habría dado "like" en una de sus fotografías. "No he sido yo", ha dicho el amigo de Jaime Nava para dejar claro que no tenía nada que ver con la persona a la que le gusta el comunicador.