'Superviviventes': descubre al segundo eliminado, los nuevos grupos y los nominados

Supervivientes ha comenzado con la segunda eliminación de la edición, la de Artùr Dainese, que deberá enfrentarse contra Jaime Nava en la playa de los olvidados para quedarse en el concurso después de convivir juntos unos días. Con la desaparición de Tierra de nadie y la inmunidad, los concursantes además se han dividido en dos nuevos equipos. Bosco, Raquel Arias, Raquel Mosquera, Gema, Alma, Jonan y Sergio convivirán durante las próximas semanas mientras que Asraf, Manuel, Diego, Katerina, Arelys, Adara y Ginés forman el segundo grupo gracias al azar y a la decisión de la madre de Yulen Pereira, que ha querido que la viuda de Pedro Carrasco se cambiara para que ella misma pudiera ocupar su plaza. "Hubiera preferido el otro porque en este hay una persona que no quiere trato conmigo (refiriéndose a Diego) y otra, Manuel, que quiere prefiere estar más con Katerina. Pero son miedos", ha dicho Molinero a Laura Madrueño.

El abandono de Patricia Donoso ensombrece la primera eliminación de 'Supervivientes'

Con la nueva agrupación, Gema Aldón también pasará algunas semanas muy tensas, ya que no quería coincidir con Raquel Mosquera en el mismo equipo. Y aunque en un primero momento el azar ha querido separarlas, la decisión de Arelys lo ha cambiado todo. "Se avecinan cositas. Espero que no sean tormentas porque aparte de dulce también tengo carácter", ha dicho la viuda de Pedro Carrasco a la hija de Ana María Aldón, que ha contestado que ella es una persona "muy tranquila" pero que su opinión es igual de lícita que toda las demás. "Yo pienso que ella es una empalagosa y ella que yo soy una seca. Me da igual, no tengo problema ninguno", ha añadido la tanatopractora.

Como cada semana los concursantes han jugado también la prueba por la localización, una yincana en la que han tenido que arrastrarse, bañarse en el barro y colgarse en unos columpios para conseguir una bandera y en la que el grupo de Bosco, Raquel Arias, Raquel Mosquera, Gema, Alma, Jonan y Sergio ha salido vencedor. Pero no solo eso, para ser líder también han tenido que enfrentarse a una desafío de fuerza y resistencia en el que se han agarrado y colgado en unos palos de madera. Finalmente, Jonan y Adara han sido los que más tiempo han estado en equilibrio y, por ende, quienes se han convertido en líderes.

Adara Molinero y Diego Pérez, protagonistas del primer enfrentamiento en Honduras

Ya en plató, Patricia Donoso ha regresado tras abandonar Honduras y ha explicado que su cabeza le ha jugado una mala pasada. "Empecé en una espiral...Todos intentaron sacarme de ella pero vi que era un lastre para la organización. Se equivocaron al contratarme porque no podía hacer televisión. Noté que soy una carga y que estaba timando al programa. Creí que podía pero he visto que no soy así. Darme tiempo era quitarle el lugar a otra persona. No soy superviviente y eso me avergüenza", ha dicho la abogada a Jorge Javier Vázquez. En su lugar todavía no ha llegado ningún concursante a Supervivientes, aunque el presentador ha dicho a la audiciencia que el próximo domingo podrán conocerlo. Por último, los componentes de Playa Fatal han nominado a Gema y Sergio y los de Playa Guayal a Katerina y Ginés.