El abandono de Patricia Donoso ensombrece la primera eliminación de 'Supervivientes'

Supervivientes ha vivido su primera eliminación, que no expulsión, de la edición. Jaime Nava, el menos votado de los cuatro nominados, vivirá en 'la playa de los olvidados' hasta el próximo jueves, cuando el público decida si él o el próximo en llegar a la ubicación merece o no quedarse en el reality hondureño. Pero la votación de la audiencia se ha visto ensombrecida por el abandono de una concursante. Tras varios días amenazando con dejar Honduras, Patricia Donoso ha decidido regresar a España. "Estoy cansada de subirme a la barca todos los días. Sé cuáles son las consecuencias y lo que más me duele es que me vayan a separar televisivamente de ti. He esperado a este jueves para que estuvieras", ha dicho la que fuera amiga de Ortega Cano a Jorge Javier Vázquez, que ha anunciado que en los próximos días habrá un nuevo concursante.

Al abandono de la abogada se ha sumado el intento de irse de Katerina, que ha confesado que no tenía ninguna razón por la que seguir la aventura tras ser devorada por los mosquitos. "Me quiero ir, no me gusta la experiencia", ha dicho la modelo minutos antes de coger la barca de producción para abandonar el concurso. "He decido irme a mi casa de Madrid. No me encuentro bien físicamente por las picaduras y cada día tengo más. Mentalmente tampoco estoy bien ni cómoda conmigo misma. Sabía lo que era Supervivientes, me siento orgullosa por haber venido y probado, pero cada uno tiene sus límites", ha dicho la que fuera tentadora de La isla de las tentaciones antes de escuchar las palabras de su padre, que ha intentado convencerla de continuar en Honduras. "Voy a darme una semana", ha dicho Safarova, que segundos después ha vuelto a la palapa asegurando que todavía no era el momento de volver a España.

Jaime, que se ha convertido en el primer eliminado, ha confesado su pena tras ser el primer eliminado del programa. "Solo quiero que con los que no he conectado sepan que no soy como ellos creen. No soy prepotente, no lo soy. No quiero irme de aquí con el pensamiento de que soy de esa forma", ha dicho. Pero además, el deportista ha podido dar una ventaja o un lastre escogiendo una caja al azar. Después de coger escoger a Artùr como compañero al que darle ese inconveniente, el modelo ha descubierto que deberá jugar el juego de líder más tarde que los demás.

En las prueba de ubicación, un reto en el que los participantes han estado atados por la cintura por una goma y han tenido que intentar llegar a la máxima distancia posible para conseguir más puntos, los habitantes de Playa Royal, que han barrido a todos sus compañeros, han elegido continuar en su localizazión a pesar de que podían escoger la inmunidad. Tras su triunfo, ellos mismos también han tomado la decisión de que el equipo formado por Alma, Ginés, Arelys, Jonan y Asraf vayan a Tierra de nadie y no puedan ser nominados y el compuesto por Raquel Mosquera, Raquel Arias, Sergio, Bosco y Artùr viva en Playa Fatal, pudiendo así salir a la palestra.