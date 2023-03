Noche de ida y vuelta en 'Supervivientes': Patricia Donoso abandona y después se arrepiente

No es la primera que un participante de Superviventes amaga con abandonar el reality al poco tiempo de arrancar la experiencia (que se lo digan a Oriana Marzoli), muchas veces por no calibrar bien lo que supone un reto de estas características. Hablamos de un formato extremo que conlleva todo tipo de sacrificios desde el minuto uno, hecho que algunos concursantes no parecen tener bien asimilado de inicio. El último caso lo tenemos con Patricia Donoso, quien ha estado a punto de engrosar esa lista de robinsoses fugaces que pasaron de puntillas por el programa al tirar la toalla nada más empezar.

¿Quién es Patricia Donoso? Así es la protagonista inesperada en el distanciamiento entre Ortega Cano y Ana María Aldón

VER GALERÍA

Cuando apenas han pasado tres días completos desde que se estrenó la nueva edición, anoche se vivió uno de esos momentos de conato de huida con la jurista colombiana como protagonista. Para empezar, anunciaba en directo durante la emisión de Conexión Honduras su intención de marcharse ya, puesto que desde que llegó a la denominada 'Playa Royal' decía no haber encontrado nada positivo. Algo que no dejaba de llamar la atención, al ser la localización -de las tres existentes- que está dotada con más comodidades y cuenta con la conocida como 'cabaña presidencial'.

Vegano, influencer y amigo de Dulceida: conoce al 'superviviente' Jonan Wiergo

"Esto no es lo mío... me da rabia no poder aguantar, pero no", se lamentaba Patricia ante la cámara. "Estoy bien con mis compañeros, son maravillosos, pero la situación me ha superado", añadía. "Decidí que me iba a ir y aguanté unas horas más, pero ya tomé una decisión y mi cabeza anoche dijo que no más", explicaba. De hecho, confesó que desde un primer momento (el pasado jueves) no comenzó con buen pie la aventura: "Cuando vi que tardaba tanto en tirarme del helicóptero, empecé mal".

Patricia Donoso, segunda concursante confirmada para 'Supervivientes 2023'

VER GALERÍA

Consciente de que le iban a llover las críticas, la concuersante tenía claro que esto "es un reto que pierdo contra mí, me da igual lo que diga la gente". Definía quello como algo "horrible" y reiteraba que no había vuelta atrás en su determinación de abandonar. "Lo he pensado mucho y pido perdón a la productora... pero, con todo el dolor de mi alma, me quiero ir", confirmaba de forma tajante y visiblemente emocionada. Ion Aramendi, presentador del programa, trataba entonces de animar a Patricia Donoso: "Todos confiábamos en ti... acuérdate de la ilusión que tenías de estar en Supervivientes", le transmitía.

Foto a foto: los concursantes de 'Supervivientes 2023' posan en traje de baño al comienzo de la aventura

No era el único que intentaba hacer recapacitar a la robinsona, ya que en un momento dado también aparecía en pantalla Charles Ioas, marido de la protagonista. Entraba por videollamada y le dedicaba el siguiente mensaje de apoyo a su esposa: "Ella puede con todo y no conozco mujer que sea más fuerte". Además, contaba que la madre de Patricia la estaba viendo y se sentía muy orgullosa de su hija. Pese a todas las palabras de ánimo que estaba recibiendo, la suerte parecía echada. Sin embargo, cuando apenas faltaban unos minutos para concluir Conexión Honduras, todo cambiaba de forma drástica: Patricia Donoso había reculado y volvía de nuevo al concurso, anunciaron.

Ortega Cano niega haber contratado a la abogada Patricia Donoso y anuncia medidas ante los 'injustos ataques'

VER GALERÍA