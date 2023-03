Amuletos, ropa dedicada, una muñeca... ¿qué se han llevado los concursantes de 'Supervivientes'?

Supervivientes 2023 da su pistoletazo de salida este 2 de marzo con novedades y sorprendentes juegos. 17 concursantes se van a enfrentar a duras inclemencias climatológicas, a las picaduras de los mosquitos y a mucho tiempo pasando hambre. Todos ellos han ido cargados de maletas a Honduras, pero pocos serán los objetos y prendas que puedan tener en sus islas. De hecho, solo dispondrán de un saco para meter algunas de sus pertenencias. Aunque la mayoría de ellos han sido prácticos y han elegido su ropa (la mayoría especial para el mal tiempo) con mucho cuidado, hay otros que han aprovechado para llevarse cosas realmente surrealistas como una muñeca, un amuleto o camisetas dedicadas por sus familiares.

Adara, que es toda una experta en programas de televisión, ha sido precavida y además de llevarse numerosos bikinis también ha preferido elegir ropa para el frío. "Me llevo un chubasquero para no mojarme y un pantalón largo con una camisetas térmicas para no pasar frío por la noche". Pero no solo solo eso, la concursante tiene allí algo muy especial: las mallas que llevó su madre durante su paso por Supervivientes. Arelys, madre de Yulen, también ha querido escoger algo con un toque emocional para su paso por Honduras, un abrigo de su hijo y una camiseta firmada por sus sobrinos que se pondrá para las galas.

"Me llevo esta muñeca Yasmin porque me recuerda mucho a Isa. Yo soy su Aladdin y ella es mi Yasmin", ha dicho Asraf sobre el objeto personal que se ha llevado a Honduras, donde además le acompañará en esta aventura "un collar con la piedra de Jade y la mano de Fátima" para que le de suerte, ya que la pulsera que le ha hecho el hijo de Isa ha preferido dejarla por miedo a que se le rompa. Bosco, el sobrino de Pocholo, ha mostrado en su vídeo su ropa personalizada donde aparece grabada la palabra "Boscolitos": "Así es como me llaman a mí desde que era pequeño"; ha contado. Además el empresario ha metido en su maleta unos pantalones que le ha regalado su tío y ropa de nieve para ver si puede "esquiar también en Honduras".

Mientras que Gema, Diego, Artùr, Jaime, Manuel, Alma, Patricia o Raquel han preferido ser más prácticos y llevarse ropa térmica o bañadores, Katerina ha metido en su maleta un objeto muy especial: un manual de yoga que le ha regalado su profesora de meditación y que le será de mucha ayuda para estabilizar su mente, aunque lo que le da más miedo son las picaduras de los mosquitos porque es alérgica. "He guardado un pantalón forrado para evitar el frío y un abrigo a juego, además de una capa para la lluvia y unos vaqueros para las noches de galas", ha dicho Ginés, que está seguro de que no se separá de la camiseta que le ha firmado toda su gente.