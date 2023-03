Laura Madrueño cuenta qué le dijo Lara Álvarez al enterarse de que sería su sustituta en ‘Supervivientes’

Este jueves se cumplen dos semanas exactas desde que Laura Madrueño debutara en Supervivientes 2023 en su papel de presentadora desde Honduras. La comunicadora madrileña, que sopló las velas de su 35 cumpleaños en los Cayos Cochinos hace solo unos días, ha hablado de cómo está viviendo este gran momento profesional y ha desvelado las palabras de Lara Álvarez cuando supo que ella sería su sustituta tras nada menos que ocho ediciones al frente del formato, el cual abandonó para emprender nuevos "retos profesionales".

Laura, que ha confesado que en un principio estaba preocupada por las comparaciones que pudiera haber con respecto a su antecesora después de tantos años acompañando a la audiencia, ha recordado con afecto lo que la asturiana le dijo al enterarse que ella sería su suplente. "Sí que hablé con Lara, fue muy generosa y cariñosa conmigo", ha comenzado diciendo en una entrevista que ha ofrecido a El País, en la que también ha subrayado que aceptar esta aventura no le resultó difícil. Aunque ha confesado que formar parte del equipo del reality más extremo de Mediaset no era una meta concreta en su carrera profesional, sí estaba deseosa por hacer un formato de entretenimiento y divertirse en la pequeña pantalla.

Tal y como ha señalado, la veterana conductora de Supervivientes, a quien Laura tilda de brillante, le aconsejó que dejara de lado las preocupaciones que le pudieran atormentar, pues iba a estar arropada por un grandísimo equipo de profesionales "y ahora me doy cuenta de la suerte que he tenido porque el equipo es brutal, y he aprendido en dos semanas tanto, que parece que lleve tres meses", ha reconocido.

La meteoróloga, que ha tenido que prepararse físicamente y a nivel mental para afrontar su papel, también ha comentado que Lara, de 36 años, le recomendó que exprimiera este desafío al máximo y que lo disfrutara: "Creo que es uno de los mejores consejos", ha reconocido al citado diario. También ha contado que vivió su primera conexión en directo, en la que la vimos con una sonrisa de oreja a oreja y una felicidad que traspasaba la pantalla, "como un romano a punto de salir a la arena".

Ahora, pasados 15 días desde aquel momento, ya se ha liberado de las presiones iniciales y ha sabido encontrar momentos para ella y su autocuidado. De hecho, los días posteriores a las galas, los viernes, son las jornadas en las que aprovecha para practicar actividades que le apasionan como el snorkel o disfrutar de las paradisíacas playas que le rodean.

La llegada de Laura Madrueño a "la edición más salvaje que se haya vivido jamás" en Supervivientes estuvo marcada por un cálido mensaje de bienvenida que Jorge Javier, conductor principal del formato desde el plató, le dedicó. Unas palabras cargadas de ternura en las que también se acordaron de Lara Álvarez. "Qué ganas tenía, sobre todo, de saludar a nuestra nueva compañera, experta en huracanes, filomenas, tifones y otras borrascas. Es el nuevo alma de los Cayos... ¡la incomparable Laura Madrueño!", dijo visiblemente entusiasmado el de Badalona en su primer saludo.

"Tengo que decirte que estamos muy emocionados en plató. Me produce muchísima emoción verte en Cayo Paloma. Te envío un beso muy fuerte, todo el amor desde Madrid y que seas capaz de disfrutar esta aventura como lo hacía tu antecesora, nuesta inolvidable Lara Álvarez, a la que deseamos, desde aquí, lo mejor y le mandamos un beso muy fuerte", añadió, no sin antes dejar de gritar a los cuatro vientos que "¡Laura Madrueño, Supervivientes 2023, es tuyo!".

