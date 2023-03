Adara Molinero y Diego Pérez, protagonistas del primer enfrentamiento en Honduras

Tras la división de los equipos y su ubicación en las diferentes localizaciones, los concursates de Supervivientes 2023 ya han comenzado a tener sus primeros enfrentamientos. Adara, que mostró en el primer encuentro con sus compañeros que iba a ser uno de los rostros que menos se iba a callar ante las injusticias, ha protagonizado una fuerte discusión con Diego Pérez, que cree que no todos están trabajando por igual en el grupo. "Somos un equipo y hay que funcionar los seis, no pueden estar cuatro sin parar y dos echándose la siesta, a mí también me gustaría echármela", ha dicho el que fuera participante de 'La islat de las tentaciones' refiriéndonse a Patricia Donoso y Adara, que le ha pedido que antes de juzgar a cualquiera pregunte. "Tengo un dolor de cabeza de caballo de no haber dormido, tú vete con lo tuyo y yo con lo mío, tú no tienes nada que decirme nada a mí", ha dicho.

Tras las palabras de la que fuera ganadora de GH VIP, el tono de la discusión ha comenzado a elevarse entre los dos y ambos han terminado en un tenso momento en la playa, donde se han lanzado numerosos reproches. "Te digo que hay que espabilar y te lo digo a la cara", ha dicho el que fuera participante de La isla de las tentaciones ante una enfada Adara. "Me vas a venir tú ahora a decir lo que tengo que hacer y lo que no, que te pires, que me dejes tranquila", ha contestado Molinero entre gritos. En ese momento, Jaime Nava ha llegado para dar su opinión, algo que ha molestado a la protagonista del enfrentamiento. "Estáis aterrados porque estáis nominados, tenéis que estar demostrando continuamente que sois los más machotes y que los demás somos lo peor", ha comentado.

"Espero que ningún día del programa te encuentres mal y estés tumbado", ha continuado diciendo indignada Adara, que además ha confesado que no se le caen los anillos para trabajar. El deportista, que también ha participado en Traitors de HBO, ha intentado decirle a Molinero que "no se saliera del tiesto" porque la discusión no tenía nada que ver con lo que ella estaba diciendo, pero la participante les ha hecho hincapié en que necesitan hacer muchas cosas porque están nominados. "Me voy a dar una vuelta porque no soporto que venga aquí los machitos a decirme nada", ha añadido la hija de Elena Rodríguez.

"Lo único que hay que hacer es organizarse y arrimar el hombro", ha intentado responder Jaime mientras Adara se iba para terminar con la discusión. "Se podría haber ido a buscar palos", ha añadido Diego, que ha vuelto a enzarzarse con su compañera porque no se podía creer que el extronista y su compañero le estuvieran intentando decir lo que tiene que hacer y lo que no. "Que me dejes tranquila", ha concluido ella.