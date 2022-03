Y la ganadora de 'GH VIP 7' es... ¡Adara Molinero!

Loading the player...

¡El momento ha llegado! Después de más de tres meses de encierro, la casa de Guadalix de la Sierra se ha quedado vacía. Primero, ha sido Mila Ximénez quien se veía obligada a salir, lo que dejaba la gran batalla final reducida a cosa de dos. Pero, finalmente, la audiencia ha decidido que la ganadora de Gran Hermano VIP 7 sea... ¡Adara Molinero! Todos los pronósticos se cumplieron y aunque las tres finalistas merecían ser dignas vencedoras, tan solo la antigua azafata ha conseguido hacerse con el favor de la audiencia con un contundente 56,3% de los votos en una gala llena de emociones fuertes en la que se han sucedido todo tipo de sorpresas. Miriam Saavedra, la anterior ganadora del concurso, fue la encargada de entregarle el ansiado maletin con los 100.000 euros de premio, mientras la madrileña, muy emocionada, no podía parar de gritar: "¡Madre mía, qué fuerte!". "Ha merecido la pena. Vive tu momento porque te lo mereces, has sido la mejor", fueron las palabras que le dedico Elena, su madre.

VER GALERÍA

Pero además, la velada dejó otros muchos momentos irrepetibles. "Esta noche es muy especial. Tenéis que saber que habéis hecho historia en la televisión. Esta edición se ha convertido en la más vista de la historia de Gran Hermano gracias a vosotras y el resto de concursantes. Hemos llegado al 36% de audiencia, cifra que no se alcanzaba desde 2003, 16 años atrás, cuando no había tantos medios ni plataformas. Habéis arrasado absolutamente. Muchísimas felicidades. Y gracias por dejarme ser parte de ello", les decía Jorge Javier Vázquez en su primera conexión, para que se dieran cuenta de todo lo que habían conseguido.

VER GALERÍA

La noche comenzaba con las tres finalistas 'pasadas por agua' en el jardín mientras presenciaban un emotivo vídeo con los momentos más destacados del reality. Pero a partir de ahí los acontecimientos comenzaron a sucederse a un ritmo vertiginoso, comenzando por la expulsión de Mila, una merecedora tercera finalista. Después de que la sevillana recibiera la visita de su amigo Kiko Hernández, Alba Carrillo se reencontraba con su compañero Miguel Ángel Nicolás. Pero, una vez más, la visita más especial fue la que hizo Gianmarco a Adara para declararle su amor. "¿Estás preparada para salir de aquí conmigo? Ti amo", le dijo en italiano antes de fundirse en un romántico beso.

VER GALERÍA

La salida de la casa por parte de las dos finalistas no estuvo menos exenta de emoción. Tras las cariñosas palabras que les dedicó el Súper, se subieron a bordo de un flamante descapotable de época para poner rumbo al plató de Telecinco, donde fueron recibidas por todo lo alto. Como no podía ser de otra manera, nada más llegar, Arada fue preguntada por el torbellino sentimental en el que se había visto inmersa en los últimos meses entre Gianmarco y su marido, Hugo Sierra. "A medida que pasaba el tiempo me daba cuenta de que era más grave de lo que pensaba", apuntó sobre su relación con el uruguayo y añadió: "Sin Gianmarco creo que hubiera pasado lo mismo, hubiera tenido el mismo final". La madrileña se siente completamente segura de sus sentimientos hacia el italiano y su intención es dar un paso más en su recién estrenada relación. Un reality con final feliz que supone el triunfo del amor por encima de todo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.