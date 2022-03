A las puertas del triunfo: Mila Ximénez, tercera finalista de 'GH VIP 7'

Una de ellas tenía que ser la primera en salir y finalmente ha sido Mila Ximénez quien ya se ha despedido definitivamente de la casa de Guadalix de la Sierra. Después de un día y una noche llenos de tensión, la periodista se ha convertido en la tercera clasificada de Gran Hermano VIP 7 en una de las finales más reñidas que se recuerdan. Con los nervios a flor de piel Jorge Javier Vázquez -en su esperado regreso televisivo tras la operación a la que fue sometido recientemente- pronunciaba su nombre mientras las tres finalistas se cogían de la mano. De esta manera, la gran batalla final ha quedado entre Adara Molinero y Alba Carrillo.

Visiblemente emocionadas, las tres mujeres se fundían en un emotivo abrazo que supionía el broche de oro a 100 días de convivencia en los que ha pasado absolutamente de todo. "Te he echado tanto de menos. Tengo tantas ganas de verte y de darte un abrazo... he pensado mucho en este momento. Me da mucha alegría estar aqui pare recibirte", le decía muy emocionado el presentador a su gran amiga a quien esperaba impaciente en el plató de Telecinco. Pero antes de abandonar la casa, la colaboradora se Sálvame se llevaba otra enorme enorme sorpresa, nada menos que la visita de su compañero Kiko Hernández, uno de sus grandes apoyos, quien no ha dudado en decirle lo orgulloso que está de ella: "Este concurso me ha hecho conocerte".

Además, Jorge Javier le hacía un peculiar recordatorio antes de salir, y es que tenía que cambiarse de ropa y quitarse su glamuroso vestido para ponerse su 'polémico' disfraz de abeja reina, tal y como prometió tiempo atrás que haría si llegaba a la final. Una petición que, en esta ocasión, Mila no tuvo ningún reparo en cumplir. "Cuando entré estaba muerta de miedo y con inseguridades. La Mila que sale ahora es desconocida, empatizo más con unas mujeres que jamás hubiera pensado. Puedo ser mucho más de lo que pienso. Ha merecido la pena porque me he conocido mejor y el autocontrol me viene muy bien para mi vida", aseguraba haciendo balance de su paso por el reality.

"Ha sido duro. Son muchos días y pierdes la noción del tiempo. Tengo que decir que todos me lo han puesto muy fácil al final", declaraba por fin desde el plató, donde la esperaba su hija Alba además del presentador del programa que después de recibirla efusivamente, que no tardó en revelarle las últimas novedades: "Estaba deseando que salieras para contarte esto. Cuando entraste las cosas eran de una manera, ahora la vida es otra. Ahora existe el Sálvame Limon, Naranja y Banana. Eso quiere decir acabar a las 9". "¿Con el mimo sueldo? ¿Vestida de plátano?", preguntaba con cara de perplejidad la sevillana sin terminar de creérselo.

