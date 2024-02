El motivo por el que Adara Molinero termina en el hospital con quemaduras de segundo grado: 'Me han destrozado la piel'

Adara Molinero acaba de vivir un traumático episodio después de someterse a un tratamiento para eliminar las manchas y cicatrices de sus piernas tras su paso por la última edición de Supervivientes. Un procedimiento que, tal como ella misma ha revelado, no ha tenido el resultado esperado, hasta el punto de que ha terminado en urgencias con la piel quemada y muy irritada.

La exconcursante ha compartido su experiencia a través de su perfil público, donde ha publicado una serie de fotografías en las que se pueden apreciar las quemaduras en las piernas, así como la evolución de las mismas tras pasar por el hospital y hacerse una serie de curas. Adara Molinero ha explicado que lo que en principio iba a ser un tratamiento sin riesgos para eliminar algunas manchas de la piel ha acabado teniendo unas consecuencias terribles para ella, ya que el láser que se utilizó le provocó quemaduras de segundo grado.

"Fui a que me quitaran las manchas de la piel de Supervivientes. Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel era delicada. Al acabar, me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío. Cosa que me daba más dolor todavía. Me tuve que ir a urgencias", ha comentado Adara Molinero, muy afectada por la situación y con mucho dolor por las heridas. Tal como ha explicado, ya en el hospital le dijeron que tenía quemaduras de segundo grado.

La que fuera ganadora de una de las ediciones de GH VIP ha explicado que lo ha pasado muy mal y que incluso le han tenido que vendar todas las piernas y darle antiinflamantorios para el dolor. Además, está preocupada por las secuelas que le puedan quedar en la piel de manera irreversible. "Me han destrozado la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas. Os juro que no puedo creerlo. No sabéis lo que he llorado", ha sentenciado.

Buen momento personal

A pesar de este incidente, la que fuera concursante de Supervivientes se encuentra en una feliz etapa a nivel personal, ya que ha encontrado de nuevo el amor junto a Álex Ghita, su preparador físico. Ella misma quiso compartir su ilusión hace algunas semanas a través de su perfil público, donde presumió de amor posando junto al entrenador.

Álex Ghita no solo es el preparador físico de algunos de rostros destacados del panorama nacional, como Ivana García, Carla Barber o Makoke, sino que, además, está siendo un gran apoyo para Adara Molinero en estos momentos, tal como ella misma ha querido declarar públicamente.

La ganadora de GH VIP 7 ha recuperado la ilusión junto a Álex Ghita después de poner punto final a su romance con Bosco Martínez-Bordíu -al que conoció en su paso por Supervivientes 2023-. Antes de esto, mantuvo una relación con Rodri Fuentes pero, sin duda, las historias de amor más destacadas de su vida, hasta ahora, han sido su relación de altibajos con Gianmarco Onestini y su romance con Hugo Sierra, padre de su hijo Martín.