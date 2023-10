El motivo por el que Jonan Wiergo ha dejado de seguir a su amiga Adara Molinero en redes

Jonan Wiergo y Adara Molinero, tras su paso por Supervivientes, forjaron una de las relaciones de amistad más fuertes de la edición de 2023. El valenciano, que cumplía su sueño de participar en el mencionado programa de televisión, se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la influencer. Una conexión que fue más allá de la pequeña pantalla y continuó aquí en España. Sin embargo, el CEO de Guakame dejó de seguir hace unos días a la ganadora de GH VIP en su perfil público, lo que hizo saltar todas las alarmas.

Ha sido esta misma semana cuando los seguidores de Jonan se percataron de que el influencer dejó de seguir a su amiga Adara. Desde ese momento, cientos de personas enviaron mensajes a Wiergo reclamando una explicación de lo que había sucedido. A lo que él respondió con un claro mensaje: “A ver, chiques, estoy dando unfollow hasta quedarme en 0”, publicó en una historia de su perfil dejando a un lado cualquier rumor.

“Seguía a mil personas y no conseguía ver el contenido que me interesaba. Es una app que da unfollow automáticamente a todos los que sigues. Stop dramas”, continuó añadiendo el influencer, que respondía así a uno de sus seguidores. Para reforzar sus palabras, Jonan Wiergo compartió una captura de pantalla en la que mostraba la aplicación que estaba usando para llevar a cabo esta estrategia. Tras el revuelo que se creó, y para zanjar los rumores de una ruptura en su relación, el valenciano ha comenzado a seguir de nuevo a su amiga Adara, la cual no se ha manifestado públicamente ante este hecho.

Su amistad después de Supervivientes

Una vez finalizado el programa en Cayos Cochinos, y después de llegar conjuntamente a la final, hicieron varios planes en los que el sol y la playa fueron los únicos protagonistas. Charlas, viajes y experiencias que afianzaron aún más el vínculo que habían generado. Después de la vuelta a la rutina, tanto Jonan como Adara, se embarcaron en sus proyectos profesionales nuevamente y tan solo se han podido ver en contadas ocasiones.

El calvario de Jonan Wiergo durante estos meses

Con tan solo 25 años, Jonan Wiergo ha conseguido ya uno de sus grandes sueños: ir a Supervivientes. Su salto definitivo a la fama fue tras su paso por Pekín Express. Después de siete años, el valenciano empezó con su novio Christian Tomás a emprender, y en 2021 fundó un restaurante vegano en su ciudad natal. A pesar de la popularidad que adquirió el establecimiento, estos últimos meses han supuesto un problema para sus fundadores. “Los vecinos ni el ayuntamiento de Valencia nos dejan trabajar con normalidad, a pesar de que no hemos dejado de invertir miles y miles de euros para cumplir con las estrictas normativas”, escribió muy afectado Jonan en su perfil público.

El establecimiento permaneció cerrado durante varios días, lo que llevó al influencer a tener importantes pérdidas económicas. “A todo esto se le suma el desagradable trato por parte de la comunidad de vecinos, que se pasean por delante del local molestando al personal, entran gritando y diciendo que es una vergüenza y que no quieren gente rara disfrazada”, concluyó Wiergo, haciendo referencia a los espectáculos de Drag Queen que realizaba cada semana.