Adara confiesa los problemas que está teniendo con la comida: 'Peso más que nunca'

El cambio físico de Adara Molinero sigue siendo uno de los temas más comentados tras el final de Supervivientes. Durante estos meses, Adara ha tenido que hacer frente a problemas gastrointestinales que, en las últimas semanas del concurso, provocaron que su tripa se hinchase considerablemente, lo que se ha traducido en un cambio en su figura que no ha pasado desapercibido. La que fuera ganadora de GH VIP 7 es consciente de ello y ha reconocido que está preocupada porque "no sé qué me pasa, tengo el estómago muy mal".

"Estoy comiendo como un animal y tengo miedo continuamente a quedarme sin comida o que me la quiten", ha explicado. Sus fans le han preguntado que qué es lo peor de Supervivientes y ella lo tiene claro: "Tener hambre es lo peor del mundo. Por mucho que se explique, hasta que no lo vives no sabes lo que es".

Ahora que han pasado varios días, la concursante ha utilizado su cuenta personal para dirigirse a sus seguidores y confesar que sigue en la misma situación. ''Os actualizo un poco el tema de la comida... Estoy comiendo muchísimo. La cabeza me está jugando una mala pasada, porque todo el rato siento que me van a quitar la comida, que se me va a acabar en cualquier momento... y el efecto rebote está siendo importante", ha dicho, asegurando que "peso más que nunca".

En un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 854.000 personas, Adara ha contado que: "Quiero frenarme un poco, más que nada por mi estómago, para que no siga sufriendo, pero no puedo''. ''Quitando eso, ¡estoy feliz! Es lo que se suele decir, pero me ha hecho un clic tan grande en mi cabeza... valoro tanto mi vida y las pequeñas cosas, que estoy disfrutando todo un montón, sobre todo a esta cosita de aquí'', ha dicho refiriéndose a su hijo Martín.

Además de los problemas que está teniendo con la comida, Adara Molinero también ha hablado de cómo está viviendo la vuelta a la realidad. La concursante de SV ha reconocido que le está costando bastante, sobre todo porque: "Me encantaría seguir yendo en bikini y descalza. Me he tenido que acostumbrar...".

Además, ha mostrado otras secuelas que le han quedado del concurso, tal y como puede verse en esta imagen. "Mis cicatrices después de Supervivientes", ha dicho enseñando sus piernas, que están repletas de marcas.

