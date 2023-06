Cómo surgió el affaire entre Adara y Bosco, el gran vencedor de 'Supervivientes'

La fina de Supervivientes ha destapado el romance entre el ganador, Bosco Martínez-Bordiú, y la segunda finalista, Adara Molinero. Después de batirse en un duelo final, la pareja ha dado la gran sorpresa de la noche y se ha fundido en un beso en público que ha dejado atónito a toda la audiencia. La miradas, la complicidad y los gestos han delatado al sobrino de Pocholo y a la modelo, que desde el principio ha sido la gran favorita del público.

Ante tanto coqueteo, el presentador Carlos Sobera no ha duda en decir: "Aquí hay tema". Y se ha atrevido a lanzar la pregunta tan esperada por todos."¿Hay algo más de lo que ya se ve a simple vista? Que ya se ve bastante", apuntó. Ante estas palabras, Adara no ha podido decir otra cosa, más que "qué vergüenza", en cambio Bosco ha tenido clara la respuesta. El empresario le ha dado un beso en directo con el que ha despejado todas las incógnitas, mientras ella no podía dejar de reír. Previamente le había preguntado al oído si podía hacerlo, y juntos han dado la gran sorpresa final del concurso.

-Recordamos a todos los ganadores de 'Supervivientes'

"El premio es muy bonito, pero creo que ya me estoy llevando el mejor", decía el flamante ganador después de vivir este momento ante las cámaras. La modelo y madre de un hijo, de cuatro años, ha hablado de cómo surgió ese acercamiento. “Bosco ha estado ahí pico y pala. Es superrespetuoso, supercaballeroso, todo un caballero y buen chico. Estoy ilusionada”, aseguró Adara en la final de Supervivientes 2023, aunque prefiere ir con cautela. "Vamos a ver qué pasa", ha señalado. La ex de Hugo sierra no ha tenido inconveniente en reconocer que en un principio no se fijó en él, pero que ha sido al final del reality cuando comenzó a mostrar cierto interés en él."Hasta las últimas noches en playa. Ahí dije: 'Bosco se está poniendo guapo'", ha reconocido.

-Quién es Bosco Blach Martínez-Bordiú, el sobrino de Pocholo

La pareja vivió una noche de pasión en Honduras dos días antes de viajar a Madrid, tal y como dio a conocer la revista Lecturas. Un affaire que no se vio ante las cámaras del concurso, pero del que sus compañeros y el equipo técnico sí tuvieron conocimiento. ¿A ti Adara te gustaba desde el principio?", le preguntaba Asraf. "Nunca he dicho que no, la verdad. Mira que bellisima es", decía él mientras el otro finalista Jonan le animaba: "Hacéis buena pareja".

El hijo de Pedro Juan Blach y Clotilde Martínez-Bordiú sin duda ha sidoel gran descubrimiento de Supervivientes y poco se sabe de su pasado sentimental, en cambio la hija de Elena Rodríguez ha participado en otros realities en los que ya se ha dejado llevar por sus sentimientos. Tras romper con Rodri Fuertes, exconcursante de Gran Hermano 17, donde ambos se conocieron, el corazón lo tiene libre. Anteriormente estuvo con Hugo Sierra, padre de su hijo, a quien conoció después de que este participara en Gran Hermano Revolution. Una relación que culminó después de que ella se enamorara de Gianmarco Onestini en Gran Hermano VIP 7