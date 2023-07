Adara Molinero revela cuánto ha aumentado de peso tras sufrir el efecto rebote de 'Supervivientes'

Hace casi un mes del final de Supervivientes, programa del que salió ganador Bosco Martínez-Bordiú. Desde la última gala, los concursantes han ido sufriendo las consecuencias de la vuelta a la realidad a España. Sobre todo Adara Molinero, quien se ha pronunciado en varias ocasiones acerca de su estado físico. Y es que, su paso por Honduras le ha pasado factura. La propia influencer ha confesado estar sintiendo mucha ansiedad por la comida durante estas semanas. Prueba de ello es la última imagen que ha publicado en su perfil público en el que mostraba el peso que marcaba la báscula.

"Sigo comiendo como un animal y tengo miedo a quedarme sin comida o a que me la quiten", contaba a sus seguidores en sus redes sociales hace varios días. Estos contratiempos con la comida le han llevado a sufrir ciertos problemas estomacales. "Ya notaba que mi estómago me decía no puedo más, para. He sentido pinchazos. Una auténtica locura. Incluso estoy un poquito asustada (...) Solo quiero sentirme bien, que me deje de doler y se me quite el hinchazón", confesaba. Esto le ha hecho ponerse manos a la obra con un nutricionista para llevar a cabo una dieta que le ayude a hacer frente al aumento de kilos.

Este sábado, Adara Molinero ha vuelto a subirse al peso después de una semana a régimen y ha compartido con todos sus seguidores la cifra exacta que ponía en la báscula. "He bajado dos kilos. Luchando contra el efecto rebote", señalaba apenada, enseñando una imagen en la que aparecía lo que pesaba actualmente, 60 kilos. "Me comería de todo, pero mi prioridad es mi estómago", expresaba, dejando entrever el gran esfuerzo que estaba haciendo estos días que ha estado a dieta, puesto que ha asegurado que no quería parar de comer.

Tras esta instantánea, los seguidores han aprovechado para preguntarle cuánto pesaba antes de acudir al programa de Supervivientes. A lo que Adara Molinero ha contestado que estaba en 58 kilos. Sin embargo, a la subcampeona de Honduras no le preocupa el peso en sí, sino su salud estomacal y también las prendas antiguas que tuviera por casa y que ahora no se puede poner: "El peso me da igual. Lo que pasa es que ahora mismo toda mi ropa me queda pequeña", respondía con un emoticono de risa. De hecho, hace unos días actualizaba el armario para utilizar nueva vestimenta de cara a lo que queda de los meses de verano.

Su romance con Bosco Martínez-Bordiú

Mientras tanto, además de cuidar su salud, Adara Molinero está muy feliz y enamorada junto a Bosco Martínez-Bordiú, con el que se siente muy a gusto. Desde que oficializasen su noviazgo, la pareja se ha vuelto inseparable. Es más, tanto ella como él no dejan de intercambiarse románticos mensajes, y tampoco dejan de nombrarse en sus publiaciones.

En la última, el ganador de Supervivientes compartía una de su estilismo en la que se podía leer lo siguiente, "my place is with you, I go where you go (mi sitio está contigo, voy donde tú vas)", declaraba el propio Bosco. A lo que Adara respondía también de forma romántica, "que me pillen confesada", junto a un emoticono de una cara de enamorada. Está claro que su historia, por el momento, va muy en serio.