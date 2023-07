Rodri Fuertes, ex de Adara Molinero, se pronuncia sobre la relación de la influencer y Bosco Martínez-Bordiú El que fuera novio de la exconcursante de 'Supervivientes' está saliendo con Marta Castro

Rodri Fuertes (33 años) y Adara Molinero (30 años) terminaron su historia de amor en el verano de 2022. Desde entonces, su relación se ha ido apagando con el tiempo. Ahora, cada uno se encuentra en un camino diferente. El exconcursante de Gran Hermano 17 está saliendo con Marta Castro (39 años), mientras que la influencer está teniendo un romance con el ganador de Supervivientes 2023, Bosco Martínez-Bordiú (25 años). De hecho, en este último programa, Adara aseguró que lo suyo con Rodri era cosa del pasado y que su historia no había salido hacia adelante porque su relación era muy tóxica. Fuertes, quien aún no se había pronunciado sobre Adara, ha roto su silencio para comentar cómo se encuentra su relación con la que fuera su pareja durante dos años.

Hace varios días, Rodri Fuertes acudió al estreno de la película Barbie, y lo hacía acompañado de su nueva novia, Marta Castro. Desde allí contestó a varias preguntas sobre Adara Molinero, reconociendo incluso que en el último tiempo se habían llevado bien: "Vivimos en frente, hemos tenido una relación de altibajos pero en el último tramo éramos amigos", desvelaba en Socialité. Además, el exconcursante de Gran Hermano reconocía que "ahora mismo no tenemos trato".

Siguiendo la misma línea de preguntas, al ser cuestionado por lo que opinaba acerca de la nueva relación de Adara con Bosco, Rodri Fuertes se mojaba diciendo lo siguiente, ya que hasta ahora el ex de la influencer no se había pronunciado al respecto: "Se gustarán, se estarán conociendo, y ya está", contestaba sutilmente. Unas declaraciones con las que dejó entrever que no quiere entrar en más detalles a opinar acerca de una relación que está empezando, y más de su expareja, desmarcándose así de lo que haga Adara con su vida amorosa. Por el momento, Rodri Fuertes está disfrutando de esta nueva etapa junto a Marta Castro. Hace tan solo unos días, las cámaras captaron unas románticas imágenes de la pareja, dándose un chapuzón en las aguas de Ibiza y compartiendo besos y abrazos.

La reacción de Adara a las palabras de Rodri

Desde el mismo programa, y tras las declaraciones de Rodri Fuertes sobre Adara Molinero, decidieron llamar a la protagonista del momento, con el fin de obtener su versión acerca de lo que había dicho su ex. Pero lejos de responder, Adara Molinero no quiso pronunciarse al respecto: "Prefiero no hablar", decía, negándose a opinar sobre las palabras de Rodri y tampoco de su nueva relación con Marta Castro.

De quien sí que habla Adara Molinero en su perfil público es de Bosco Martínez-Bordiú, con el que está viviendo una preciosa historia de amor -que comenzó a forjarse en el último Supervivientes-. La última imagen de los dos tortolitos ha sido de hace unas horas, en la que aparecían Adara y Bosco en el reflejo del cristal de un tren, volviendo de Barcelona para ejercer su derecho al voto, tal y como se podía ver en la siguiente instantánea compartida por la influencer.