Adara Molinero y Rodri Fuertes se reconcilian y esta es la prueba

Hace unos días que Adara Molinero y Rodri Fuertes habían decidido poner punto y final a su relación tras dos años juntos, pero finalmente han decidido darse otra oportunidad y reconciliarse. A pesar de que ninguno de los dos había confirmado ni desmentido la ruptura, la que fuera ganadora de GH VIP había eliminado de su perfiles sociales a su chico, lo que provocó que entre sus seguidores saltaran todas las alarmas. Días después de esta supuesta separación, la influencer ha querido callar todo los rumores y ha subido una fotografía de su mano entrelazada con la de su novio mientras comían en un céntrico restaurante de Madrid, dejando claro que siguen juntos, que se quieren más que nunca y que continúan haciendo planes de pareja como el primer día.

VER GALERÍA

Esta sería la cuarta oportunidad para la pareja, ya que el pasado agosto de 2021 Adara y Rodri ya retomaron su relación por tercera vez. En aquel momento, los colaboradores de Mediaset decidieron volver a estar juntos tras haber roto en julio de ese año a causa de una supuesta infidelidad de Rodri, la cual él siempre negó. Fue entonces cuando, pese a que quisieron continuar, se separaron argumentando que "a veces el amor no es suficiente". Pero después de esta sonada ruptura, Viva la vida difundió unas imágenes en las que se les veía teniendo gestos de cariño y complicidad en un centro comercial de Madrid, lo que provocó que el enfado de Molinero. "Puedo hacer con mi vida lo que quiera. Nunca he ganado dinero con mi relación. Puedo estar con pareja y no publicarlo. Volver y dejarlo las veces que me dé la gana", dijo en sus perfiles sociales.

Pero no solo eso, ambos quisieron quitar hierro a todos los rumores que se habían formado a su alrededor y juntos hicieron un vídeo para confirmar que su relación continuaba: "Todas las parejas tienen sus discusiones, sus momentos buenos, malos y nosotros tampoco vamos a ser menos. Hemos tomado la decisión de volver. Ha sido una situación extrema, súper difícil, muy dolorosa pero al final nos ha hecho muy fuertes como pareja", explicó Adara, añadiendo que decidían contarlo para que sus seguidores no se enteraran por otra fuente que no fueran ellos.

VER GALERÍA

La relación de Adara y Rodri siempre ha estado llena de altibajos. De hecho, durante la estancia de ella en Secret Story, la pareja pasaba por uno de sus peores momentos y la exconcursante de La casa de los secretos decidió sincerarse con la audiencia revelando que se habían tomado un descanso hacía unos meses. Tras su paso por el reality, donde el influencer fue a verla para intentar solucionar sus diferencias, la pareja volvió a darse una oportunidad, hasta la supuesta ruptura de hace unos días. Ahora parece que han solucionado sus diferencias y en tan solo unas semanas podrían irse a vivir a su nuevo hogar en propiedad, un proyecto en común al que se mudarán junto a Martín, el hijo que la colaboradora de Mediaset tuvo con Hugo Sierra.