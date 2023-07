Marta Castro responde contundente ante el 'bombardeo' de críticas que ha recibido por su diferencia de edad con Rodri Fuertes

Diez días han pasado desde que Marta Castro y Rodri Fuertes fueran capturados dando rienda suelta a su pasión en las cristalinas aguas que bañan la isla pitiusa. Una pareja sorpresa cuya relación se confirmaba tras semanas de rumores y cuyo amor ya no esconden. Pero la química y la felicidad que derrochan parece no ser suficiente para quienes han puesto en el punto de mira y han criticado sin filtros su romance. ¿El motivo? La diferencia de edad que hay entre ambos, que es de tan solo cinco años. Todo, a raíz de una instantánea que hace unas horas ha compartido la exmujer de Fonsi Nieto, una imagen en la que aparece junto a su nuevo novio, radiante y eufórica.

La sintonía que hay entre Marta y Rodri es innegable, algo que han tratado de empañar algunas personas que han desatado un auténtico "bombardeo" de mensajes negativos ante el posado, en el que se muestran cómplices y muy cariñosos. En la imagen se ve al exconcursante de Gran Hermano besando la mejilla de la influencer durante la premier de la nueva película de Barbie, evento que este miércoles ha bañado la capital de originales estilismos en los que el color rosa ha sido el indiscutible protagonista. Pero la gran sonrisa que dibujan en sus rostros que evidencia el dulce momento que atraviesan no parece haber sido suficiente para algunos internautas, que han propiciado una oleada de reacciones en las que, tal y como la propia Marta ha expresado, el respeto, la empatía y la educación han brillado por su ausencia.

"Hay muchos comentarios que hieren", ha dicho Marta a través de su perfil social, en el que está a punto de alcanzar los 50.000 admiradores. Pese a que ha reconocido que, por fortuna, los juicios relativos a su físico o a su edad no le afectan porque tiene la autoestima muy alta y es consciente de que es una figura pública, del mismo modo que ahora su relación sentimental con Rodri, sí ha pedido respeto. "Me parece alucinante que haya gente que critique de esta forma tan gratuita y ofendiendo. Se pueden aceptar las críticas, pero hay formas y formas", ha puntualizado, al tiempo que ha puesto sobre la mesa el asunto central de las críticas: la diferencia de edad entre ella y el exnovio de Adara Molinero.

"Me encantaría saber dónde está escrito que un chico con 34 o 33 años no pueda estar con una chica de 39, por qué tiene que ser mayor el hombre y la mujer más pequeña. ¿Qué habría pasado si Rodri en vez de tener 34 tuviera 40 y yo 30? ¿Me hubieráis criticado? Creo que no. Lo podéis criticar, pero sin ofender", ha añadido Marta en tono y actitud muy contundentes. Esta es la primera vez que la creadora de contenido, que actualmente trabaja en una inmobiliaria de Majadahonda, donde también tiene instalada su residencia habitual, igual que Rodri, habla abiertamente del vínculo que le une al propietario de Tribecca Clinics. Una historia de amor que va viento en popa, que le aporta mucha paz y en la que tanto ella como él son muy felices: "Los que elegimos somos nosotros y queremos estar así", ha terminado remarcando.

