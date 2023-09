Marta Castro y Rodri Fuertes protagonizan la despedida más romántica en 'GH VIP'

El estreno de la nueva edición de Gran Hermano VIP nos dejó muchos momentazos. Como siempre, cada concursante entró en la casa de Guadalix de la Sierra de una forma diferente: algunos lo hicieron de una forma muy divertida, otros demostrando su arrolladora personalidad y hay otros, como Marta Castro, que protagonizó la despedida más emocionante y romántica. La influencer, que estaba muy nerviosa, pudo encontrarse en el último momento con su novio, Rodri Fuertes, que quiso mostrarle su apoyo incondicional y aprovechó para declarar públicamente lo mucho que la quiere.

"Vengo solo a despedirme", le dijo a su novia dándole un beso. Rodri hizo todo lo posible por tranquilizar a Marta y, para ello, le dedicó unas bonitas palabras: "Que seas tú. Feliz, contenta... que te conozcan, que demuestres la tía que eres, que eres una tía diez, que estés tranquila... Que lo disfrutes, que es una vez en la vida esto. Te va a encantar, lo he visto y te va a encantar. Vas a flipar". "Disfrútalo desde que entres hasta que te vayas... que espero que seas la última", le dijo a Marta, que le miraba embelesada.

Rodri ya tiene experiencia en este tipo de concursos: recordemos que participó en Gran Hermano 17 y en 2021 tuvo una breve aparición en Secret Story para apoyar a la que por aquel entonces era su novia, Adara Molinero. Por eso, sabía que lo importante que iba a ser para su novia poder abrazarle por última vez.

"Le voy a echar mucho mucho de menos", dijo una emocionada Marta. El empresario reconoció que también la va a echar de menos pero "yo voy a estar bien". "La voy a ver todos los días, tengo la ventaja de que la puedo ver todo el rato y la apoyaré a muerte. Estoy tranquilo porque sé que lo va a hacer superbien", aseguró. Eso sí, la concursante de GH VIP bromeó diciendo: "No sé si le voy a poner fácil la defensa".

Antes de despedirse, la presentadora del programa, Marta Flinch, dijo que les veía muy enamorados y no dudó en preguntarles si tenían planes de futuro. Marta y Rodri se quedaron un poco descolocados, pero dijeron: "Algo hay". "¿Hay anillo?", preguntó Flinch, a lo que la influencer respondió: "De momento no". "Hay cosas habladas, no te voy a decir el qué, pero un poco de todo... lo normal en una pareja", concluyó Rodri.

Lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas y les vimos perdidamente enamorados el uno del otro. La entrada de Marta Castro a la casa de Gran Hermano va a suponer que estén separados durante un tiempo, sin embargo, no parece que vaya a ser un problema. La concursante ha confesado que está "supercontenta y creo que podría decirte enamorada".

Además, parece que va a poder contar con su novio como defensor, algo inusual en Rodri, ya que en todos estos años ha preferido mantenerse alejado de los focos. ¿Le veremos pisando de nuevo un plató de televisión por amor a Marta?