Alba Carrillo y Marta Castro, juntas por primera vez en un programa: 'Somos una familia peculiar'

Alba Carrillo y Marta Castro han coincidido por primera vez en un programa. Se trata del podcast Nos hemos liado que la modelo comparte con Nagore Robles, y donde han compartido algunas de las experiencias que han vivido con su ex en común, Fonsi Nieto. La colaboradora y la empresaria, que han confesado que cuando se conocieron no se llevaron muy bien, han dejado atrás las rencillas y en estos momentos las dos están volcadas en el bienestar de sus respectivos hijos. "Siempre no nos hemos llevado fenomenal porque hemos tenido nuestros más y nuestros menos", ha reconocido Alba. "Creo que en el aquel momento ella estaba con temas delicados y al no localizar a Fonsi pues me tocó a mí", ha añadido Marta, que además ha asentido cuando Carrillo ha afirmado que las relaciones se "reajustan" con el tiempo.

Marta Castro cuenta cómo se encuentra en su primer verano tras separarse de Fonsi Nieto

Carrillo ha reconocido que cuando Fonsi comenzó con la que ahora es su exmujer (pusieron punto y final a su matrimonio en febrero de 2022), ella estaba muy enfadada con él y lo que hizo fue pagarlo con ella. "Me dio mucho susto porque con lo alta que es, a mí me pilló sentada, no paraba de hacer aspavientos con los brazos y me quedé en shock", ha dicho Marta sobre el momento en que conoció a la colaboradora, que ha añadido que fueron tiempos díficiles porque en esa etapa no se llevaba bien con el motorista.

Tras solucionar algunos temas personales con Fonsi y después de la muerte del padre del motorista, la relación mejoró. Pero además, cuando Marta se quedó embarazada ambas se dieron cuenta de que iban a "ser familia" y quisieron "resetear". "Somos una familia peculiar", ha dicho Castro, que se ha quedado boquiabierta cuando Alba ha confesado que todavía pueden llevarse alguna sorpresa con el padre de sus hijos. "Es capaz de traernos un autobús y podemos ser como La tribu de los Brady", ha bromeado la modelo. Las mamás de Hugo y Lucas además han revelado lo mucho que se quieren entre ellos y lo buena relación que las dos tienen con el hijo de la otra. "Sienten pasión. Marta sabe que ya es de mi familia y que de verdad puede contar conmigo para lo que necesite", ha dicho la colaboradora.

Marta Castro confiesa que ha llorado por Fonsi Nieto

Dispuesta a enamorarse de nuevo, Marta, que está a punto de cumplir 39 años, ha coincidido con Alba en que Fonsi tiene obsesión por la limpieza (se vuelve "loco a recoger"), en que tiene mucha suerte por tenerlas como ex y que es "muy regañón". "Ojalá las exparejas de todo el mundo se llevaran tan bien y hablaran como hablamos nososotras de él. Es muy protector, entonces tiene esas cosas de padre que a veces nos echa la bronca por cosas que cree que no están bien. A mí la última ha sido por lo de Jorge (Pérez), me dijo cosas tipo 'no tienes que hablar tanto', 'no hagas esto o lo otro", ha dicho la modelo. "Yo cuando estábamos de pareja no regañábamos nada, ahora es cuando más", ha añadido la empresaria.