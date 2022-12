Jorge Pérez desmiente a Alba Carrillo y anuncia medidas legales contra Telecinco

Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, no están dispuestos a seguir tolerando las acusaciones de Alba Carrillo. La gota que ha colmado el vaso ha sido la última entrevista que la modelo ha dado en Sábado Deluxe, en la que aseguró que había mantenido relaciones sexuales con el exguardia civil en casa de Marta López. Para acabar con estos rumores, el que fuese ganador de Supervivientes y su esposa quieren tomar medidas legales, tanto contra la Fábrica de la Tele como con la ex de Fonsi Nieto, para que se deje de hablar de su vida íntima, ya que consideran que esto está afectando al derecho al honor y a la imagen de su familia de manera negativa.

VER GALERÍA

Así lo hacía saber la pareja a través de un burofax que sus abogados hicieron llegar a la redacción de Sálvame la pasada tarde del lunes. En dicho comunicado, el maniquí también desmentía la versión de los hechos que la colaboradora de Ya es Mediodía ha dado sobre el affair que ambos mantuvieron durante la fiesta de Navidad de la productora Unicorn. Cabe recordar, que Alba ha declarado que Jorge intentó ligar con otras compañeras, como Cristina Porta o Beatriz Jarrín, para ponerla celosa y, que anteriormente, ya le había mandado mensajes en tono coqueto con la intención de conquistarla.

VER GALERÍA

Jorge Pérez continúa alejado de los platós tras su polémica, ¿pero ha fichado por un reality?

Jorge Pérez asegura que sus comprometidas imágenes con Alba Carrillo están pasando factura a su matrimonio

Jorge se mantiene en un discreto segundo plano

Mientras que la hija de Lucía Pariente ha decidido no callarse y defenderse en televisión tras sentirse traicionada por el que consideraba su amigo, el tertuliano televisivo ha preferido guardar silencio y apartarse del foco mediático dedicando tiempo a su mujer y a sus cuatro hijos: Mario (8), Martina (6), Marcos (3) y el pequeño Marlon de tan solo 6 meses de vida. Desde que empezó a salir más información de la noche de autos, Jorge no se ha presentado más a su puesto de trabajo en Fiesta, algo que decepcionó por completo a Emma García que no se esperaba esta falta de profesionalidad sin ningún tipo de explicación, y se ha centrado en arreglar los cimientos de su hogar, que se han tambaleado por completo por su deslealtad.

VER GALERÍA

Sin embargo, la periodista Isabel Rabago explicaba que es muy posible que Jorge y Alicia estuvieran negociando su participación en un reality show de la cadena. "Podemos confirmar que Jorge Pérez ha firmado el precontrato de un reality inminente en esta casa". Según mencionaba el portal de información Vertele, se barajaba la posibilidad de una nueva edición de Pesadilla en el Paraíso o el regreso de Secret Story. Solo el tiempo dirá si volveremos a ver al exguardia civil en la pequeña pantalla y si contará su verdad de qué fue lo que pasó en esta controvertida fiesta de empresa.

Alba Carrillo cautiva en el ‘Mediafest’ con la imitación de Rocío Jurado de ‘Ese hombre’, ¡con dedicatoria a Jorge Pérez!

Alba Carrillo, superada por las circunstancias, se ausenta del trabajo y acude al hospital