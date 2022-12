Alba Carrillo acude a la fiesta de cumpleaños de su ex, Fonsi Nieto, en plena polémica con Jorge Pérez El DJ ha celebrado sus 44 años en una velada a la que ha llegado con su actual pareja, Maider Barthe

Alba Carrillo ha querido olvidarse por unas horas de la polémica que ha generado su historia con Jorge Pérez, con el que fue grabada en actitud cariñosa hace unos días durante una fiesta navideña de la productora de El programa de Ana Rosa y otros espacios. La colaboradora televisiva se ha volcado en su círculo y ha acudido a la fiesta de cumpleaños de Fonsi Nieto, el padre de su hijo Lucas. Este viernes 2 de diciembre el expiloto de motociclismo cumple 44 años y ha contado con su ex para brindar por adelantado por esta nueva vuelta al sol en la que, además, ha posado por primera vez junto a Maider Barthe, la periodista catalana con la que vuelve a estar ilusionado. Fue la revista ¡HOLA! quien mostró las imágenes de la pareja en junio.

Con mono negro y abrigo de pelo, Alba ha llegado muy tranquila y sonriente a la celebración en el Teatro Kapital de Madrid, donde el cumpleañero va a poner a bailar a todos sus familiares y amigos. No en vano, protagoniza el cartel de DJ´s de la noche. "Es un dia muy especial para mi celebrar el cumpleaños con vosotros. Va a ser una noche brutal", ha indicado ilusionado. Pablo Nieto y el cantante Juan Peña también se han desplazado hasta la emblemática sala para felicitar a Fonsi en esta fecha tan importante que llega en un momento pleno: sigue vinculado al mundo del motor, triunfa en la música y personalmente atraviesa una etapa muy dulce marcada por el amor y la inmensa felicidad que le aportan sus dos hijos.

Han pasado ya diez años desde que Fonsi y Alba rompieron su relación, y aunque durante un tiempo hubo desencuentros entre ellos, en la actualidad se llevan muy bien y están unidos. Para ambos la única prioridad es que su niño sea feliz y ponen de su parte para que así sea. Es habitual ver a la modelo dedicando afectuosas palabras a su ex, coincidiendo por ejemplo con el Día del Padre, y apoyarlo en momentos complicados como fueron la repentina pérdida de su progenitor y de su abuela con escasas semanas de diferencia en 2020. También se mostró encantada con el nacimiento del otro hijo del DJ, Hugo, del que se considera "una especie de tía", y tiene una gran conexión con la madre del pequeño, Marta Castro. Las dos quieren que los hermanos, que se adoran, crezcan juntos.

Fonsi también es un apoyo para Alba, que no atraviesa actualmente un buen momento. Su versión de lo que ha pasado con el que fuera ganador de Supervivientes no coincide con lo que él cuenta. La estudiante de Criminología sostiene que la atracción entre ellos viene de atrás, que hubo besos y más en la fiesta y que ambos abandonaron juntos la casa de Marta López, a la que habían ido al salir del evento. Se siente disgustada porque ha intentado proteger a un compañero y considera que no ha sido recíproco. Por su parte, el Guardia Civil indica que lo único que ocurró con su compañera es lo que se ve en las imágenes que se han difundido. Además, ha negado que se haya ido del hogar familiar que comparte con su mujer, Alicia Peña, y sus cuatro hijos.