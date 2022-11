Jorge Pérez difunde un comunicado tras las polémicas imágenes con Alba Carrillo: 'Debí parar o irme'

Jorge Pérez no pasa por uno de sus mejores momentos. Tras la difusión de las imágenes en las que salía junto a Alba Carrillo en una actitud cariñosa y dar las correspondientes explicaciones en Fiesta, el que fuera guardia civil ha escrito un comunicado en sus perfiles sociales en el que ha asegurado que será "la última vez" que se pronuncie sobre este tema. "He cometido muchos errores en mi ida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido. Debí saber parar o irme ante una situación que nunca debió suceder, pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso más allá del acercamiento o roce por la situación de permanecer en un local con música alta", ha comenzado diciendo el colaborador, que ha reconocido que nunca debió dejar que la complicidad "pícara o divertida" trasparara la pantalla.

Jorge Pérez asegura que sus comprometidas imágenes con Alba Carrillo están pasando factura a su matrimonio

El que fuera ganador de Supervivientes, que ha calificado la química con su compañera Alba como un "juego peligroso en el que sin hacer nada" se han quemado, ha expresado lo culpable que se siente, ha reconocido su error y ha pedido perdón. Pero además Jorge ha explicado que durante estos días ha escuchado y respetado a la gente imaginar, deducir y suponer cosas que no son verdad, aunque ha asegurado que es momento de decir "basta". "La desmesurada cantidad de mentiras que están vertiendo ahora mismo por televisión me hacen no solo desmentirlas categóricamente (hay personas que se pueden ahogar con sus propias mentiras) sino también decretar mi verdad", ha escrito Pérez.

Además, el colaborador de Mediaset ha dicho que su "absoluta" prioridad es estar con su mujer, proteger a su familia y recuperar la cordura ante toda esta situación. "Pero no puedo seguir viendo cómo por un error que se está magnificando de manera inconmesurable se quiera destrozar mi vida", ha continuado diciendo Jorge, que también ha agradecido a todas aquellas personas que le han demostrado su apoyo y a todos los que ahora que se siente "roto" se intentan llevar un trozo de él porque eso le recordará siempre del error que cometió. "Si el ser así de destructivos ha mejorado vuestra vida, tranquilos, os bendigo. Gracias por todo y a todos", ha concluido.

Alba Carrillo reconoce que su 'affaire' con Jorge Pérez 'ha sido una metedura de pata'

La filtración de las imágenes de Jorge y Alba llega pocos meses después de que el colaborador haya sido padre por cuarta vez. A sus 38 años, el que fuese ganador de Supervivientes ha formado una gran familia junto a Alicia Peña, con la que lleva doce años casado y con la que ha tenido cuatro niños: Mario (8), Martina (6), Marcos (3) y el pequeño Marlon, al que dieron la bienvenida al mundo el pasado mes de julio.