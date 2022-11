La mujer de Jorge Pérez reacciona así a la traición de su marido con Alba Carrillo

Hace varios años los espectadores vieron en televisión las imágenes más románticas de Jorge Pérez con su mujer, Alicia Peña, tras su salida de Supervivientes. Entonces protagonizaban un reencuentro de película y el mundo conocía quién era la mujer del ganador del concurso. Jorge se emocionó al verla y le dedicó unas preciosas palabras que demostraban lo enamorado que está de la madre de sus hijos. "¡Tú eres el premio de mi vida!. Te quiero tanto. Te necesito", le decía el exguardia civil. Tras proclamarse vencedor, la pareja manifestaban en ¡HOLA! su deseo de ampliar la familia y se convirtieron en padres de su cuarto hijo el pasado mes de julio.

Dada la popularidad del concursante, Jorge Pérez pasó a ser colaborador de Mediaset y el pasado fin de semana se celebró una de las fiestas de la productora Unicorn. Allí cometió un error del que ahora se arrepiente profundamente. Jorge Pérez y su compañera Alba Carrillo protagonizaban unas imágenes muy comprometidas durante este evento, en las que al parecer hubo beso entre ambos. El exguardia civil ha reconocido que después de lo ocurrido se encuentra "en una situación difícil" porque lógicamente "hay una falta de respeto grave por mi parte hacia mi esposa" y "tendré que hacer un trabajo para reconquistar a mi mujer, nuestros hijos son la prioridad para ambos".

Horas después de la citada fiesta, Jorge Pérez regresaba a su programa Fiesta y entonaba el 'mea culpa'. El colaborador rompía a llorar al ser preguntado por la reacción de su esposa Alicia Peña a dichas imágenes. "Ella me dice que ese vídeo no le gusta, que no está bien, y yo le digo que hay mas vídeos y que me da la sensación de que son peores”, señaló visiblemente afectado Antes de acudir al programa contó que se había despedido de su mujer en la cocina: "Le he dado un beso en la cabeza y me he ido".

Jorge Pérez asegura que sus comprometidas imágenes con Alba Carillo le están pasando factura a su matrimonio

“Ella está decepcionada y no es para menos”, reconoció entre lágrimas. "Yo no quiero dar pena a nadie, lo tengo que asumir, pero es tan duro...No busco justificarme ni la comprensión, no busco nada. A mí me importa ella, cómo está ella, nada más", dice el padre de sus cuatro hijos Mario, Martina y Marcos, de nueve, siete y cuatro años, respectivamente, y el pequeño Marlón, de apenas cuatro meses. Del mismo modo aseguraba que en en los doce años que llevan casados - su boda se celebró el 7 de agosto de 2010 en Aguilar De Campóo (Palencia)- nunca habían vivido una situación así. Y concluía pidiéndole perdón públicamente a su mujer: "Desde aquí le pido perdón porque no he sabido estar a la altura".

Jorge Pérez era fotografiado este fin de semana con sus hijos por las inmediaciones de su casa en Madrid, el lugar donde se mudó junto a toda su familia desde Cantabria debido a sus compromisos laborales. Alicia Peña siempre ha sido su gran apoyo y le ha acompañado siempre desde que se convirtiera en granador del concurso. "Mujer de un hombre maravilloso", se definía su esposa, licenciada en Derecho y diplomada en Empresas por la Universidad Antonio de Nebrija, escritora y mentora de desarrollo personal. Junto a su marido ha fundado la asociación Tú eres tu Súper Poder, un proyecto benéfico con el que ayudan a las personas que lo necesitan, y ha escrito varios libros de autoayuda, cuyos títulos son La victoria del superhéroe, Domino mi poder y Tú eres tu superpoder.