Alba Carrillo reconoce que su 'affaire' con Jorge Pérez 'ha sido una metedura de pata' que no ha llegado a más

Alba Carrillo ha visitado el plató de Fiesta para explicar qué ocurrió en la fiesta que compartió con sus compañeros de televisión, entre los que se encontraba Jorge Pérez. Tras salir a la luz unas imágenes de guardia civil y la colaboradora en actitud cariñosa, Jorge se desmoronó en directo y pidió disculpas públicamente a su mujer y a sus hijos. Alba confiesa, aparentemente sin querer, que sí hubo beso aunque rectifica en cuanto se da cuenta. “Lleva razón en que lo de menos es el beso. Estábamos tonteando, no hubo un beso como tal, creo que había piquitos pero no había una intención de tener una relación más allá de eso”, explicaba la colaboradora algo nerviosa.

La protagonista de esta historia se ha mostrado muy empática con su compañero, aunque tiene claro que ambos han cometido un error que podrían haber evitado. “Fue un momento de equivocación. Es verdad que estoy libre, no tengo ningún compromiso, pero él es amigo y le quiero mucho. Es una situación que podíamos habernos ahorrado por evitar daño a otras personas”, comentaba Alba haciendo referencia a Alicia, la mujer de Jorge.

La colaboradora cree que ya se ha disculpado en público y en privado, y considera que no está obligado a hacer más. “Lo reconoció y creo que es suficiente. A la que tiene que dar explicaciones es a su mujer (…) A ella la conozco a través de él, siempre estamos hablando de nuestras familias, de nuestras cosas personales, y es verdad que él adora a su mujer”. Carrillo deja claro que no ha pasado nada más allá: “Es normal que a ella le hayan dolido las imágenes, pero no hay nada más, no hay una relación paralela. Lo pueden salvar perfectamente. Todos cometemos errores”. La colaboradora ha reconocido que se siente “liberada” tras explicar públicamente lo que ocurrió.

Jorge Pérez ha entrado por teléfono esta tarde y se ha expresado sin pelos en la lengua. “No culpo a nadie, me culpo a mí y no busco medallas ni compasión. No sé si me lo perdonaré, pero ese dolor lo voy a tener siempre. Es un asunto mío en el que tengo que demostrar a mi mujer y darle el lugar que le corresponde y respetarla porque no la he respetado”, explicaba Jorge con la voz temblorosa.

El colaborador ha aprovechado para desmentir las informaciones que le habían llegado a Amor, que dejaba claro que la pareja llevaba un tiempo en crisis. “Es totalmente falso que estemos atravesando una crisis. No saquemos suposiciones que no son ciertas. He metido la metido la pata y tengo que asumir las consecuencias”, decía tajante el guardia civil, dejando muy claro que su relación había sido idílica y que iba a hacer todo lo posible por superar este obstáculo: “Hasta ese día que cometí el error del tonteo con Alba, mi matrimonio era excelente”.