Alba Carrillo revela el romance fugaz que vivió con un conocido actor

Al margen del revuelo que ha provocado la relación de Vanesa Romero con el periodista Santi Burgoa, ex de Alba Carrillo, la colaboradora de Ya es mediodía ha hecho una confesión que ha dejado atónitos a sus fans. La atractiva madrileña ha desvelado por primera vez el beso apasionado que se dio con un conocido actor cuando ella trabajaba como modelo. Ha sido en el nuevo capítulo del videopodcast Nos hemos liado, donde ha contado a su compañera de programa Nagore Robles y a Lydia Lozano, esta aventura amorosa que vivió con Rubén Cortada, conocido por el gran público por su papel en El príncipe.

Después de escuchar las anécdotas de Lydia Lozano con su marido Charly, Alba Carrillo se ha animado a hablar de besos apasionados y no ha tenido inconveniente en hacer esta gran revelación. Rubén Cortada, modelo y actor cubano de 38 años, fue compañero de profesión hace años de Alba Carrillo, de 36. Juntos coincidieron en un desfile de moda en Valencia y en el backstage hubo un momento de pasión entre ellos. "Cuando éramos modelos, los dos nos estábamos cambiando y me trincó y me morreó", dice la colaboradora de Mediaset.

Alba tiene un buen recuerdo de aquel momento y admite que le gustan las personas como Cortada."Él es así, va a saco y me gusta mucho”. Sus compañeras se quedaron asombradas ante esta confesión de la que nunca antes había hablado.

Cortada comenzó a ser conocido en España gracias a su personaje de Faruq en la serie El príncipe. Previamente había trabajado en Bandolera y en El tiempo entre costuras, y a raíz de su popularidad con la trabajó en Olmos y Robles, en la tv-movie Lo que escondían sus ojos junto a Blanca Suárez y en la serie Ella es tu padre. Su último trabajo cinematográfico ha sido en la película El cuarto pasajero, la última película de Álex de la Iglesia en la que vuelve a trabajar con Blanca Suárez.

En el plano sentimental Rubén, aunque siempre ha sido muy discreto, mantiene una relación sentimental con la modelo Susana Pino, también de origen cubano, desde 2014. Fruto de este amor nació hace ocho años su primera hija en común, de nombre Mía.

