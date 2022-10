La revista ¡HOLA! ha publicado las imágenes Alba Carrillo muestra su enfado tras conocer que su ex Santi Burgoa y Vanesa Romero están juntos La colaboradora se ha mostrado muy molesta, asegurando que: 'No me ha dejado tener pareja todo este año porque se moría de celos, y ahora de repente pasa esto'

Todos estaban esperando a que llegara Ya es mediodía para ver en pantalla a Alba Carrillo. Ha sido inevitable que Joaquín Prat preguntara a la colaboradora por las fotos que ha publicado la revista ¡HOLA! en las que se confirma que su ex, Santi Burgoa, ha encontrado el amor al lado de la actriz Vanesa Romero. "Por él estoy contenta, por ella ya no tanto... pero por él me alegro mucho", ha dicho sin poder contener la risa.

Alba ha confesado que está "un poco enfadada" porque no sabía que estaban juntos. "Éramos amigos y no me ha contado nada, sabiendo dónde trabajo... Desde ayer no me coge el teléfono y no se hacen así las cosas", ha dicho en directo. "Sobre todo porque no puedes estar calentándome la oreja a mí, a mi padre y a toda mi familia hasta hace cuatro días, y estar con ella...", ha comentado dejando en el aire si podrían haber dado una nueva oportunidad a su relación.

"Se ha portado mal, porque yo soy la que le dejé y he estado frenando cosas (...) No me ha dejado tener pareja todo este año porque se moría de celos, y ahora de repente pasa esto... Ni me avisa, ni me coge el teléfono, ni nada... osea, todo muy loco. Entonces digo, este chico no está bien", ha confesado visiblemente molesta.

Nueva pareja sorpresa

Santi y Vanesa coincidieron en el set de grabación del programa Juntos, de Telemadrid, donde el periodista sustituyó durante las vacaciones a su presentador titular, José Luis Vidal. Allí conoció a la guapa alicantina, quien acababa de dar por concluida su relación con el productor musical Emilio Esteban. Sin embargo, aunque se conocieron en el programa, no fue hasta tiempo después cuando comenzaron a salir. De hecho, en estos momentos, están dando sus primeros pasos como pareja, tal y como puede verse en las imágenes que ha publicado esta semana la revista ¡HOLA!.

