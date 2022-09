Alba Carrillo en el punto de mira: rumores de despido y guerra abierta con Jorge Javier Vázquez

Alba Carrillo vuelve a estar en el punto de mira. En las últimas horas algunos medios se han hecho eco del supuesto despido de la colaboradora de Mediaset, alegando que la cadena habría tomado esta decisión por los comentarios que realiza en sus redes sociales sobre la cadena y algunos compañeros en concreto, como Jorge Javier Vázquez, con quien mantiene una guerra abierta desde diciembre de 2021, cuando el presentador pidió a Lucía Pariente que abandonara el plató de Secret Story tras llamarle "bravucón". Sin embargo, ella niega que la hayan despedido y asegura que va a seguir trabajando en la sección Fresh de Ya es mediodía. También señala que tiene nuevos proyectos en la cadena y que muy pronto volveremos a verla ante las cámaras.

La última vez que Alba estuvo en el plató de Ya es mediodía fue el 13 de septiembre. Días después, lanzó un comentario sobre Jorge Javier Vázquez que no fue del agrado del presentador. "Sé que este tuit me va a costar caro y que luego vendrán las amenazas, pero acabo de oír a Jorge Javier diciendo que a los animales no se les debe humillar en público por su dignidad, cosa que suscribo tajantemente, pero... ¿qué pasa con humillar a las personas en público?", publicó la madrileña. "Él hizo una corrida de toros con mi madre el 23 de diciembre de 2021. Menoscabó su dignidad, humillándola públicamente y, ya que el Pisuerga pasaba por Valladolid, también a mi. Dignidad para todos los seres vivientes y sintientes. No lecciones de moral baratas", prosiguió, consciente de la repercusión que iba a tener. Y fue ayer por la tarde cuando el presentador de Sálvame estalló en directo contra ella y su madre. "¿Tengo yo que soportar que cuando hago el alegato contra los toros escriba que yo humillo a las personas?", comenzó diciendo el de Badalona.

En ese momento, el comunicador anunció que había salido absuelto de la demanda que Lucía Pariente presentó contra él tras lo ocurrido en el plató de Secret Story. "Pretendía empapelarme y no lo ha conseguido", dijo, mostrando parte de la sentencia donde podía leerse que tanto él como Mediaset no habían sido condenados. "Os he ganado en el juzgado, absuelto", recalcó, no sin antes mostrar su malestar por lo sucedido. "Basta ya. Os he ganado, no os metáis en esas historias. No utilicéis esos términos tan duros, no seáis tan manipuladoras, ni tan perversas".

Jorge Javier afirmó que su relación con Alba y Lucía había sido muy complicada y que había decidido no tener ningún tipo de trato con ellas. "Desde que os conozco os llevo soportando y esta es la secuencia de movimientos: me montáis un pollo, llamada pidiéndome perdón, lo acepto; me montáis otro pollo, llamada de perdón, lo acepto. Y así reality tras reality. Así continuamente hasta que ya he dicho hasta aquí. Y cuando digo hasta aquí es hasta aquí", recalcó. "Pero parece ser que no tengo fuerza, que aquí seguro que lo hace otro presentador o presentadora y se cumple, pero aquí estoy. Veremos a ver si la señorita Alba Carrillo cuando se sienta en esos programas en los que se sienta me va a seguir nombrado, que no, que prefiero pagarte yo los 300 euros que te pagan al mes para que no vengas. Así me ahorro verte la cara. Es que es una barbaridad", añadió visiblemente enfadado.

Tras estas declaraciones, Alba ha reaparecido con un mensaje de buenos días del educador Booker T. Washington: "Una mentira no se convierte en verdad, lo incorrecto no se vuelve correcto y lo malo no se vuelve bueno solo porque es aceptado por la mayoría". Solo el tiempo aclarará las dudas sobre el futuro profesional de la madrileña.