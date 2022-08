Vanesa Romero confirma su ruptura con Emilio Esteban

No ha podido ser. Un año después de su reconciliación, Vanesa Romero y Emilio Esteban han dedicido separarse. Ha sido la actriz la encargada de confirmar la ruptura sin entrar en detalles sobre el motivo que ha propiciado esta decisión. "No voy a comentar, sí confirmar la ruptura porque ya sabéis que yo soy bastante transparente con vosotros y cuando tengo algo que comentar lo comento", dijo en declaraciones a Europa Press. La intérprete, de 44 años, aseguró que se encontraba bien, "pero a partir de ahí ya tenéis que permitirnos que es algo íntimo, es una cosa de los dos, con nuestros procesos y bueno, ya está".

VER GALERÍA

Vanesa y Emilio, a los que separan 16 años, se conocieron en julio de 2020, cuando ambos coincidieron en un estudio de grabación. Se trataba de un proyecto en el que, curiosamente, participaba el también músico Alberto Jiménez, con el que la actriz salía desde hacía cinco años. En octubre trascendió su ruptura y, a finales de año, Vanesa y Emilio fueron fotografiados juntos por primera vez.

VER GALERÍA

"En el terreno del corazón, estoy ilusionada, contenta, viviendo el presente, sin plantearme nada más. Si hay algo que me ha enseñado la vida es que hay que disfrutar día a día", aseguró la intérprete a principios de 2021 en la revista ¡HOLA!. En ese momento, dejaba la puerta abierta a una posible boda y se pronunciaba sobre la maternidad. "Me gustaría formar mi familia, si tiene que ser, será. Mientras, disfruto de mis sobrinos, que son maravillosos".

VER GALERÍA

Vanesa, una de las invitadas a la Gala Starlite Porcelanosa, comienza una nueva etapa tras dos años de relación con Emilio, que ha trabajado como músico y compositor con artistas como Juanes, Il Divo, Niña Pastori y Sergio Dalma. La actriz está volcada en su profesión. Ha debutado como directora y guionista del corto Un día de mierda, ya tiene escrito su próximo proyecto y está trabajando en un nuevo libro. Además, está muy feliz en su nuevo hogar, una espectacular casa situada a las afueras de Madrid. "Por fin siento que he 'encontrado mi sitio', donde empezar una nueva etapa de mi vida, un escenario donde almacenar recuerdos, un lugar que me acompaña y me llena de energía positiva", contó en ¡HOLA!.