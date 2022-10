Rubén Cortada relata el infierno que vivió para poder salir de Cuba

Rubén Cortada está de estreno. El actor vuelve a la gran pantalla por la puerta grande y de la mano de Álex de la Iglesia con El cuarto pasajero, un filme en tono de comedia. Sin embargo, los últimos años de su vida han sido más parecidos a una película de terror. "Estuve en Cuba. Paré de trabajar, porque me fui por unos temas personales y cada vez se me complicaron más las cosas. No gestioné bien ciertos asuntos y no pude salir del país hasta pasados casi tres años. Fue una situación complicada, baje al noveno círculo del infierno", ha relatado el intérprete en una reciente entrevista con la revista MadMen Magazine.

Este no es el único bache que ha tenido que atravesar, puesto que esta mala racha comenzó con el fallecimiento de sus progenitores, a los que profesaba gran admiración, con una diferencia de tan solo dos años. Un proceso de duelo que coincidió con el inicio de la pandemia, por la que se le cancelaron varios proyectos profesionales, fue entonces cuando tocó fondo y decidió parar para volver a plantearse su vida desde 0. Un proceso de sanación más arduo de lo que pensaba, pero que le ha servido para resurgir de sus cenizas y regresar al espectáculo con más fuerza y ganas que nunca.

De la misma manera, en esta nueva aventura de ficción ha contado con el inestimable apoyo de Blanca Suárez, con la que ya ha compartido pantalla en la serie Lo que escondían tus ojos (2016), que narraba una historia de amor ambientada en la España de posguerra. Ambos artistas crean un tándem perfecto en el que se saben complementar, y, sobre todo, aportar calma en el, muchas veces estresante, proceso de rodaje. Una paz que se transmite en las cámaras y por lo que, a buen seguro, esta nueva colaboración, que llegará a los cines de todo el país el próximo 28 de octubre, va a ser todo un éxito de audiencias.

De lo que no cabe duda, es que motivos para sonreír no le faltan al que fuese protagonista de El Príncipe. Además del buen momento en lo referido a lo laboral, Rubén también tiene una vida personal de lo más apacible. Aunque siempre ha preferido mantenerse discreto en lo referido a los asuntos del corazón, desde el 2014 mantiene una relación sentimental con la modelo Susana Pino, también de origen cubano. Fruto de este amor nació hace ocho años su primera hija en común, de nombre Mía.

