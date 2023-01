De triunfar en España a pensar que no volvería jamás: Rubén Cortada desvela el motivo de su 'desaparición' En el mejor momento de su carrera, el actor tuvo que volver a Cuba por problemas familiares y casi no logra salir

Rubén Cortada ha sabido ganarse al público como modelo y actor. A los dos años de comenzar su carrera lo dejó todo para venirse a España, donde comenzó su carrera como bailarín y modelo, siendo en 2007 elegido Modelo Masculino del Año por la revista ¡HOLA!.

El comienzo de su carrera como actor llegaría con su primer trabajo en la serie Bandolera y dos años más tarde en El tiempo entre costuras, aunque con papeles bastante pequeños. Su carrera comienza a despegar de manera incuestionable en 2014 con su papel de Faruq Ben Barek en la serie de Telecinco El Príncipe, convirtiéndose en uno de los actores más populares de nuestro país junto a Hiba Abouk (Fátima) y Álex González (Javier Morey).

VER GALERÍA

Rubén Cortada despide a Faruq en 'El príncipe', ¿y ahora qué?

En el apogeo de su carrera se vio obligado a regresar a su tierra natal debido a la muerte de su padre. Dos años después de la defunción de su padre, Cortada tuvo que decirle también adiós a su madre y al poco tiempo, llegó la pandemia de Covid-19. En ese momento, Rubén tuvo que posponer todos sus planes profesionales. "Estuve en Cuba. Paré de trabajar, porque me fui por unos temas personales y cada vez se me complicaron más las cosas. No gestioné bien ciertos asuntos y no pude salir del país hasta pasados casi tres años. Fue una situación complicada, bajé al noveno círculo del infierno", contaba el intérprete en una entrevista con la revista MadMen Magazine.

Un proceso de sanación que le ha servido para resurgir de sus cenizas y regresar al espectáculo con más fuerza y ganas que nunca. El intérprete volvió a España para trabajar con Álex de la Iglesia, confesado sentirse afortunado por volver a encontrarse en activo. Aunque en su caso declara que no tiene predilección por los premios, sí que considera que es un buen lugar para ser agradecido, aunque, desde su punto de vista, todavía falta que le den oportunidades. Por ahora, considera que Madrid es el lugar correcto para desarrollar su carrera, porque le ha permitido "evolucionar" y porque considera que, ahora mismo, "es el centro del planeta".

Rubén Cortada se sincera sobre el momento más delicado de su vida. 'Estuve en el infierno'

El actor ha regresado a nuestras pantallas con El cuarto pasajero, una comedia de Álex de la Iglesia que ha triunfado en nuestro país tras su estreno el 28 de octubre de 2022. En esta nueva aventura, ha estado acompañado, entre otros, por la actriz Blanca Suarez, con la que ya compartió pantalla en la serie Lo que escondían tus ojos (2016). Más allá del cine, se embarcó en un proyecto, producido por Macarena Gómez.



VER GALERÍA

En la actualidad, Rubén Cortada interpreta al personaje de Fernando Aguirre en El señor de los cielos. Esta popular serie estrena su octava temporada en Telemundo. El actor lo confirmó en sus redes sociales, dónde compartió una foto del personaje. En este mismo canal de televisión, el actor protagonizó la serie Ella es tu padre en 2017 y desde entonces, no había regresado.

VER GALERÍA

La afición desconocida de Rubén Cortada

Rubén Cortada explica en qué consiste su 'conexión española' en su vuelta al cine