Jorge Pérez cuenta cómo ha llamado a su cuarto hijo

Hace unos días que Jorge Pérez, ganador de Supervivientes, y su mujer, Alicia Peña, anunciaban que un nuevo miembro había llegado a la familia. La pareja, que dio la bienvenida a su cuarto hijo (un momento que quisieron compartir con todos sus seguidores), publicó un vídeo del emocionante momento en el que conocieron al pequeño, pero no ha sido hasta este martes 19 de julio que el colaborador de Ya es mediodía ha revelado qué nombre habían escogido para el niño. "El nombre lo decidimos ayer. Teníamos varias opciones sobre la mesa, pero al final hemos decidido ponerle Marlon. Iba a decir como Marlon Brando pero no, porque él es único, el primero de su nombre, como decían en Juego de Tronos", ha dicho bromeando el deportista, añadiendo que el recién nacido ha pesado tres kilos trescientos cincuenta gramos y 52 centímetros de largo.

El exguardia civil, que es padre también de Mario, Martina y Marcos, ha explicado que su mujer y él han continuado con la tendencia de elegir un nombre que empezara por 'mar', aunque ha aclarado que no hay un porqué real para la estas elecciones. "Primero eligió Alicia, yo el nombre de la niña y al final seguimos con la gracia del tercero continuándolo, pero no hay una simbología especial. Eso sí, hemos dado nuestro toque personal", ha dicho Jorge, muy emocionado con la llegada del perqueño Marlon. Además, el que fuera ganador de Supervivientes 2020 ha expresado muy feliz que es la primera vez que ha podido asistir al parto, cumpliendo por supuesto con todas las medidas de seguridad que los médicos le exigieron para poder ver la buena nueva.

"He necesitado cuatro hijos para poder entrar al paritorio porque han sido cuatro cesáreas. Me dijeron primero que esperara en la habitación a que me trajeran al bebé, pero les dije que me dejaran bajar al menos para acompañarla hasta la puerta. Al final bajando bajando entré hasta la cocina" ha dicho Jorge, muy contento de que al final le dejaran pasar para ver el nacimiento de Marlon, contando que aprovechó además para calmar y besar a su mujer mientras daba a luz. "Le dije que por favor nos lo grabaran. Ha sido muy bonito", ha reconocido el colaborador del programa de Joaquín Prat, asegurando que ya han tomado la decisión de que este sea el último niño de la familia.

A pesar de que Jorge haya dicho que cuatro ya son suficientes, hace unos meses que él y su mujer manifestaron en ¡HOLA! su deseo de ampliar la familia. "Nos haría ilusión y parece que los niños estarían encantados de incorporar un nuevo compañero de juegos a las tramas que preparan con tanta imaginación", fueron las palabras del exsuperviviente. Además, Alicia tiene solo un pequeño deseo para el recién llegado Marlon: "Pido que sea tan feliz como sus hermanos y que baile la vida como ellos saben hacerlo", relató durante el embarazo en sus perfiles sociales.