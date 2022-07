Ana Terradillos recibe los mejores deseos de Joaquín Prat, a quien sustituirá en 'Cuatro al día', y él presentará 'Ya es mediodía'

La inesperada marcha de Sonsoles Ónega de Mediaset provocaba una auténtica evolución en la parrilla de la cadena. En apenas unos dían han logrado solventar la situación con Joaquín Prat al frentes de Ya es mediodía y Ana Terradillos como su sustituta en el programa Cuatro al día, que hasta ahora conducía el presentador.

Su despedida y el cariñoso mensaje de Joaquín Prat

Esta misma tarde se despedía Ana Terradillos de su programa dando las gracias a la audiencia y a su equipo. "Señores hasta aquí hemos llegado, ha sido un verdadero honor ocupar esta silla de la reina de las mañanas [Ana Rosa Quintana] y sobre todo gracias a todo el equipo que me ha acogido como una más, me lo ha hecho facilísimo y por supuesto gracias a ustedes por haber seguido y haber confiado en nosotros"", decía con cierta nostalgia y los nervios de hacer frente a un nuevo formato."Me van a seguir viendo en Cuatro"; una frase que rectificaba Joaquín Prat. "En Cuatro no, en Cuatro al día"., señalaba el presentador orgulloso de su programa. Y añadía: "Espero que 'Cuatro al día' te de tantas satisfacciones como las que me ha dado a mí. Que disfrutes de esta nueva etapa. No me cabe duda de que Cuatro al día se queda en las mejores manos Anita". "Yo espero hacerlo igual de bien que tú", respondía la presentadora vasca a los halagos de Joaquín.

Patricia Pardo también conectaba con el programa a traves de videollamada para desearle toda la suerte del mundo a Ana Terradillos en su nueva andadura profesional. "Suerte no necesitas, ya la tienes, eres una crack y una profesional como la copa de un pino". Unos buenos deseos que han sido mutuos, ya que esta noche la novia de Christian Gálvez presentará la gala Xacobeas en Concierto.

Nuevos cambios el lunes 18 de julio

Joaquín Prat debutará el próximo lunes 18 al frente de Ya es mediodía, adelantando su llegada al programa prevista inicialmente para septiembre. También a partir del lunes, Prat asumirá la conducción de El programa de verano junto a Patricia Pardo dando unidad a la programación matinal y de sobremesa de Telecinco. lo asume después de la salida de Terradillos del magacín matinal para poder centrarse en el espacio de las tardes de Cuatro que también comenzará a presentar el 18 de julio.

La baja de Sonsoles Ónega, después de catorce años en la cadena, ha provocado todos estos cambios. La hija de Fernando Ónega se despidió discretamente de la audiencia poco antes de que se anunciara oficialmente su marcha a Atresmedia. Al día siguiente su programa Ya es mediodía era presentado por el periodista Marc Calderó. Una decisión que cogió por sorpresa a todos sus compañeros, y algunos de ellos no dudaron en desearle todo lo mejor ante su nueva etapa. Alba Carrillo se dirigía a la presentadora madrileña: "Muchas gracias, Sonsoles. Te vamos a echar mucho de menos. Gracias por tus enseñanzas, cariño y comprensión", le dedicaba. Un cariñoso mensaje al que se sumaba otra de las colaboradoras Rosa Benito: "Que nunca se te borre tu sonrisa. ¡Muchas gracias por tanto!".