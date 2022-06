Ana Terradillos y Patricia Pardo se emocionan al despedirse antes de las vacaciones de verano

Ana Terradillos y Patricia Pardo, las presentadoras al frente de El programa de Ana Rosa durante la baja de Ana Rosa Quintana, han protagonizado una bonita despedida. La periodista gallega no ha podido evitar emocionarse al decir adiós a su compañera, que se va de vacaciones y a su regreso ya no compartirá plató junto a ella porque la principal conductora del formato, que se está recuperando del cáncer de mama que le fue diagnosticado el pasado noviembre, volverá para presentar la nueva temporada. Patricia, que se ha mostrado muy sensible, le ha dedicado unas palabras a su compañera: "Escúchame, tú y yo con suerte ya no coincidimos...". "Esto es una sorpresa porque me quiero despedir en condiciones", ha añadido.

"Me voy de vacaciones tres días y luego Patricia se coge una quincena", ha explicado Ana, ante su compañera que le ha contestado que con suerte esperan que cuando vuelvan Ana Rosa Quintana haya regresado. Visiblemente emocionada, la periodista gallega se ha dado un gran abrazo con su compañera y Terradillos le ha mandado un bonito mensaje: "Decirte que eres la mejor compañera que se puede tener". Tras esto, la novia del presentador de Alta tensión le ha dado un beso y se ha derrumbado de emoción. "¡Pero vas a llorar otra vez! Está todo el día llorando, no sé qué hacer con esta mujer. Por mí no llores, yo era por la gente importante, por mí no...", ha dicho bromeando la concuctora de la mesa política de El programa de Ana Rosa.

"Para mí es un placer trabajar contigo, eres una tipa muy fácil, estoy muy contenta, encantada, hemos hecho un invierno maravilloso y era muy duro el reto. El reto de esta silla era... ¡madre mía! Patri, pásatelo muy bien, descansa, yo lo haré después", ha añadido Ana, dejando claro que el horario matutino es "matador" y que a partir de las diez prefiere estar en su casa durmiendo para tener energía como cada mañana. Así, a partir del próximo lunes 4 de julio, Telecinco comenzará El programa del verano, que como cada año recogerá el testigo del formato de Ana Rosa Quintana en la franja matinal. Patricia, Ana y Joaquín Prat volverán a ser los encargados de ponerse al frente de este espacio durante los meses estivales, aunque sus diferentes vacaciones harán que no coincidan todos a la vez.

Aunque todavía no se sabe la fecha exacta del regreso oficial de Ana Rosa Quintana, la presentadora reapareció el pasado fin de semana con una nueva e impactante imagen en la fiesta de su productora arropada por muchos de sus compañeros de equipo y de profesión. Ana Terradillos, Sonsoles Ónega, Patricia Pardo, María Rey y Sol Macaluso fueron algunas de las muchas asistentes a esta especial jornada en la que como era de esperar la periodista fue la gran protagonista. "Gracias por vuestro aliento en estos meses. Qué maravilla reencontrarme con todos en la fiesta", dijo la periodista en su reencuentro.