La primera y rotunda declaración de amor de Christian Gálvez a Patricia Pardo: 'Tú, Paty, alimentas mis cinco sentidos'

Christian Gálvez ya no esconde su amor por Patricia Pardo... ¡y de qué manera!. El presentador madrileño ha sorprendido a todos con una rotunda declaración de amor dirigida a la periodista, en la que es la primera vez que se expresa de forma tan clara y abierta sobre sus sentimientos. "Esta semana he aprendido algo", ha comenzado diciendo el también locutor, cuya relación con la comunicadora salía a la luz hace justo siete días. "He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen", continuaba. "Pero es que también he aprendido que si no lo doy, puede que también lo hagan", añadía durante su discurso en el programa radiofónico que conduce en Cadena 100. "Así que lo que he decidido ha sido caminar con libertad, disfrutando cada 'pasiño', que es como se hace 'o camiño', expresaba con claros guiños a la lengua gallega y natal de su nueva pareja. "Camino sin prisa, pero con alma. Y es que la vida es muy corta para estar ahorrando un buenos días, un gracias o un te quiero", señalaba.

Christian Gálvez y Patricia Pardo, cita en casa de la presentadora tras confirmar su relación

De un flechazo televisado a una redada policial, así han sido los matrimonios de Christian Gálvez y Patricia Pardo

La ruptura virtual de Christian Gálvez y Almudena Cid

VER GALERÍA

A continuación, Christian hablaba sin tapujos de forma poética para dedicar unas preciosas palabras a su chica y mencionarla directamente: "Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes feliz e ilusionada, que si son rosas florecerán. Se llama Patricia", ha expresado. Seguidamente, interpelaba a la presentadora de El programa de Ana Rosa con enorme romanticismo y usando el cariñoso apelativo con el que la llama en la intimidad: "Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Que pienso regalarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta... Porque tú, Paty, tú alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, 'todo se reduce a la última persona en la que piensas cada noche, ahí es donde está mi corazón'. Ahora ya sabéis donde está el mío", sentenciaba con esa bonita frase del escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura.

El exmarido de Patricia Pardo deja clara su postura tras saberse que ella ha iniciado una relación con Christian Gálvez

Primeras palabras de Almudena Cid tras conocerse la supuesta relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo

La inesperada e ingeniosa respuesta de Almudena Cid al ser preguntada por Christian Gálvez

VER GALERÍA

Tras las emocionadas palabras de Christian Gálvez, resulta evidente que lo suyo con Patricia Pardo va muy en serio y ambos están más que dispuestos a forjar una relación duradera. Esta semana, el presentador era visto a la salida de la casa de su chica, en coche y con un gorro con el que se protegía del frío. Aún se espera una imagen en la que ambos aparezcan juntos, después de que la periodista asegurara que estaba "feliz" e "ilusionada" y este respondiera con una foto de un ramo de rosas y repitiendo una frase que ella tiene escrita en su perfil de redes sociales. Por su parte, Almudena Cid ha reaccionado a la impactante noticia que afecta a su expareja, primero rompiendo los lazos virtuales que le unían a él y después refugiándose en sus compañeros de teatro, a los que dedicaba unas palabras de agradecimiento: "No solo me siento apoyada, sino también reforzada y valorada a vuestro lado", les ha dicho.

Patricia Pardo confirma su relación con Christian Gálvez: 'Estoy feliz e ilusionada'

La reacción del ex de Patricia Pardo, a la noticia del noviazgo de la gallega con Christian Gálvez

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.