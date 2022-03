La ruptura virtual de Christian Gálvez y Almudena Cid

Christian Gálvez y Almudena Cid decidieron separarse a finales de 2021. Según pudo saber ¡HOLA!, la ruptura matrimonial fue de mutuo acuerdo y sin terceras personas. Al parecer, el desgaste de la relación y problemas en la convivencia habrían sido el desencadenante. A pesar de las heridas, la intención del presentador y la actriz era seguir siendo amigos, sin embargo, su relación (al menos virtual) se ha enfriado tras salir a la luz el romance de Christian con la periodista Patricia Pardo. La expareja ya no se sigue en redes sociales y el madrileño, de 41 años, ha borrado todas las fotos en las que aparecía con la que fuera gimnasta olímpica. Ella, en cambio, no ha modificado su perfil y todavía podemos ver esta romántica foto junto al autor de títulos como Salvar a Rafael o Leonardo da Vinci cara a cara.

La instantánea fue compartida por Almudena el pasado 8 de agosto, coincidiendo con el 11º aniversario de la pareja. "Nuestro aniversario coincide con unos días de locura y amor por mi deporte por los Juegos Olímpicos de Tokyo. Siento que estoy más en él que en nosotros y que desconectar se me ha antojado imposible. Te quiero. Gracias por adaptarte a estos horarios tan difíciles y por no querer que pasara este día sin tenernos cerca", escribió al lado de la foto. Unos días más tarde, los dos protagonizaron un divertido vídeo en la piscina de su casa que no hacía presagiar la ruptura que vendría después.

Tras confirmarse que ya no estaban juntos, Christian dijo: "Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender. Gracias a todos por el cariño y el respeto mostrado estos días". Almudena, por su parte, reflexionó sobre el amor con motivo de su nueva obra de teatro, Una historia de amor. "El amor es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar", aseguró en una entrevista a El Mundo. Para la actriz "esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente".

Christian y Almudena comienzan una nueva etapa en sus vidas tras 15 años juntos, 11 de ellos de casados. El presentador compagina el programa Alta tensión, en Cuatro, con la investigación sobre Leonardo da Vinci, trabajo que le obliga a vivir entre Madrid y La Toscana. La exgimnasta se ha refugiado en el teatro y asegura que "por el momento no tengo nada que decir" sobre la incipiente relación del madrileño y Patricia Pardo. Almudena está "bien, tranquila" y centrada en su profesión. "Es mi lugar, una terapia muy buena", declaró una vez finalizada la función.

