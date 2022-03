Christian Gálvez y Patricia Pardo, primeras imágenes juntos y de la mano de la pareja del momento

¡Ya están aquí las fotos más esperadas! Christian Gálvez y Patricia Pardo protagonizan las imágenes que muchos querían ver y que por fin han visto la luz, las que nos muestran a los dos juntos por primera vez tras anunciar que son pareja. El presentador y la periodista no se esconden ante las miradas de la gente y pasean su amor por las calles de Madrid, agarrados de la mano y caminando tranquilamente por la capital. Ambos con la mascarilla puesta, lucen ropa cómoda y casual que en el caso de la comunicadora gallega se compone de una gabardina beige, leggins oscuros y zapatillas blancas de deporte. Por su parte, el ex de Almudena Cid apuesta por una cazadora negra de cuero sobre camisa y pantalones vaqueros, que acompaña con unas gafas de sol en el rostro. Las instantáneas llegan dos semanas después de conocerse su romance, una relación sentimental entre dos rostros muy conocidos para el gran público y que sin duda está dando mucho de qué hablar.

Christian Gálvez se defiende de las críticas tras su declaración de amor a Patricia Pardo

El pasado sábado, Christian sorprendía a todos con una rotunda declaración de amor dirigida a Patricia, expresando de forma clara y abierta sus sentimientos. "Esta semana he aprendido algo", comenzaba diciendo en su programa de Cadena 100. "He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen", continuaba. "Pero es que también he aprendido que si no lo doy, puede que también lo hagan", añadía durante su emotivo y romántico discurso. "Así que lo que he decidido ha sido caminar con libertad, disfrutando cada 'pasiño', que es como se hace 'o camiño', expresaba con claros guiños a la lengua gallega y natal de su nueva pareja. "Camino sin prisa, pero con alma. Y es que la vida es muy corta para estar ahorrando un buenos días, un gracias o un te quiero", señalaba. A continuación, el presentador hablaba sin tapujos de forma poética para dedicar unas preciosas palabras a su novia y mencionarla directamente: "Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes feliz e ilusionada, que si son rosas florecerán. Se llama Patricia", expresaba.

Patricia Pardo confirma su relación con Christian Gálvez: 'Estoy feliz e ilusionada'

Seguidamente, el locutor interpelaba a la conductora de El programa de Ana Rosa usando el cariñoso apelativo con el que la llama en la intimidad: "Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Que pienso regalarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta... Porque tú, Paty, tú alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, 'todo se reduce a la última persona en la que piensas cada noche, ahí es donde está mi corazón'. Ahora ya sabéis donde está el mío", sentenciaba con esa bonita frase del escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura.

La reacción del ex de Patricia Pardo, a la noticia del noviazgo de la gallega con Christian Gálvez

