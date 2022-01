Aventurera, enamorada de su tierra y con pareja: así es Ana Terradillos, la otra sustituta de Ana Rosa Quintana

Loading the player...

¿Sabías que Ana Terradillos cubrió la Guerra de Irak en 2003 y es experta en asuntos de terrorismo? ¿Conocías también que es una apasionada del arte y el mar? La periodista, de 48 años, es una de las colaboradoras más carismáticas de El programa de Ana Rosa y, durante las vacaciones, sustituye a la presentadora en la mesa política, puesto que ocupa actualmente por la baja por enfermedad de una de las caras más emblemáticas de Telecinco. Hace unos días, a raíz del Black Friday-, Ana Terradillos protagonizaba una anécdota muy divertida. Ella contaba que en su casa hay un robot aspirador, pero no le gusta nada. La presentadora aprovechaba para lanzarle un mensaje a su chico': "Tengo uno, me tiene frita, mi chico está todo el día con el robot... y hace un poquito de ruido". ¿Te gustaría conocer más a Ana Terradillos? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

