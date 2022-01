Pablo y Achileas de Grecia ponen el árbol de Navidad...y te impresionará lo grande que es

Loading the player...

A estas alturas del mes de diciembre, la mayoría de las celebrities y de los royals ya han puesto el árbol de Navidad. Es el caso de Pablo de Grecia y Marie Chantal que acaban de instalar el árbol en su mansión de Nueva York, ¡y no es uno cualquiera! Es inmenso: casi del tamaño del que ponen en el Rockefeller Center. Ha sido el propio Pablo quien se ha encargado de la decoración del mismo, junto a un ayudante de excepción: su hijo Achileas, de 21 años. El marido de Marie Chantal, tijeras en mano, se ha esmerado al máximo y no ha parado hasta que no ha puesto la estrella en lo más alto del árbol. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Victoria de Suecia enamora en París: todos los estilismos y las anécdotas de su visita a la capital francesa

- El homenaje de los reyes de Países Bajos a la princesa Amalia con imágenes inéditas de su vida

- Vicky Martín Berrocal habla cómo nunca de la relación con su novio, Joao Viegas, y aclara si habrá boda