Las preciosas palabras de Alba Carrillo a Fonsi Nieto y la cariñosa respuesta del piloto

Alba Carrillo y Fonsi Nieto separaron sus caminos hace mucho tiempo, pero a día de hoy mantienen una relación de respeto y cariño mutuo que siguen demostrando en cada una de sus declaraciones. Una buena sintonía de la que ambos presumen públicamente, como hemos podido ver en este 19 de marzo tan señalado para los papás. "Felicidades a mis dos padres favoritos en el mundo", comenzaba diciendo la modelo en alusión primero a su progenitor, Carlos, "que me ayuda, quiere y apoya siempre", señalaba. También se refería en su mensaje al que fuera piloto de motociclismo, con quien trajo al mundo "a la persona más maravillosa de este mundo", su hijo Lucas. La respuesta del también DJ a su ex no se ha hecho esperar, y le escribía entonces cuatro emoticonos en forma de corazón para transmitirle la emoción que sentía al leer sus preciosas palabras.

La colaboradora televisiva acompañaba el texto con dos entrañables imágenes, una de cuando ella era pequeña junto a su padre, y otra de su expareja en la playa con el vástago que comparten. El propio Fonsi también ha querido festejar esta fecha con una fotografía en la que aparece con sus dos retoños, a lo que Alba escribía: "Tienes los hijos más bonitos y buenos del mundo, ¡suertudo!", le ha dicho. En este sentido, la exconcursante de Supervivientes hablaba recientemente cómo será el vínculo de Lucas con su hermano Hugo, el bebé que el sobrino del recordado Ángel Nieto tuvo con Marta Castro, de la que se acaba de separar. Siguiendo la tónica de la buena relación entre la expareja, la modelo aseguraba que continuará quedando con la que ha sido mujer del DJ hasta hace muy poco. "Aunque no esté su padre, Marta y yo nos llamaremos para que los niños se vean", afirmaba sobre este tema.

"Son dos niños monísimos y nuestra misión es que sean felices y se lleven lo mejor posible, porque es lo que se merecen. Cuando sean mayores ya podrán hacer lo que quieran", decía al tiempo que zanjaba cualquier tipo de especulación o rumor sobre un posible distanciamiento familiar. La colaboradora de Mediaset quiso igualmente dar su visión sobre este inesperado divorcio que, según ella, le había pillado totalmente por sorpresa. "No tenía ni idea de nada y he ido bastantes veces a su casa con Lucas, pero les veo bien", señalaba. “He hablado con ellos y los he mandado un beso a los dos. Fonsi tiene todo mi cariño, ayuda y lo que necesite", decía. Después, revelaba una petición que le había hecho su pequeño, ahora que tanto ella como Fonsi están solteros. "Mi hijo quiere que volvamos, pero voy a intentar que no", explicaba con una sonrisa.

