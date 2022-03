Alba Carrillo y Marta Castro se seguirán viendo para que sus hijos crezcan juntos

Alba Carillo ha querido dejar claro como será la relación de su hijo Lucas, fruto de su unión con Fonsi Nieto, con Hugo, el bebé que el expiloto de Moto GP tiene con Marta Castro, de la que se acaba de divorciar, tal y como publicó ¡HOLA! en exclusiva. Siguiendo la tónica de la buena relación entre la que fuera pareja, la modelo ha asegurado que seguirá quedando con la exmujer del también DJ. "Aunque no esté su padre, yo llamaré a Marta y Marta me llamará a mí y quedaremos para que los niños se vean", ha afirmado sobre este tema. Y es que la felicidad de ambos hermanos es el asunto prioritario para la exmujer de Feliciano López. "Son dos niños monísimos y nuestra misión es que sean felices y que se lleven lo mejor posible porque es lo que se merecen. Cuando ellos sean mayores ya podrán hacer lo que quieran", zanjando así cualquier tipo de especulación o rumor sobre un posible distanciamiento familiar.

La que fuera participante en Supervivientes ha querido, igualmente, dar su visión sobre este inesperado divorcio, que pillaba por sorpresa incluso a la propia colaboradora de televisión. "No tenía ni idea de nada, pero yo a ellos les veo bien y por lo que parece están también bien", declaraba la modelo justo antes de entrar a disfrutar del concierto homenaje a Rocío Jurado con motivo del Día Internacional de la Mujer y apoyar a una de sus mejores amigas, Rocío Carrasco. Y es que cabe recordar que pese a no continuar juntos, Alba Carrillo sigue muy presente en la vida de Fonsi Nieto y mantienen una cordial relación, llegando incluso a asistir al bautizo del pequeño Hugo.

Por otra parte, ha querido subrayar que en el terreno sentimental su corazón está completamente libre, pero confuso en estos momentos. "Tengo la cabeza hecha un lío. Ahora mismo estoy soltera y no sé qué pasará porque estoy muy centrada en mis estudios y en mis cosas". Dejando en el aire, pero con la puerta abierta, una posible reconciliación con Santi Burgoa, el presentador de La Sexta, con el que terminó su noviazgo el pasado mes de octubre. Sin embargo, pese a que no son pareja de manera oficial, ambos siguen quedando y viéndose de una manera esporádica, incluso Alba le felicitó de una manera muy cariñosa por su último cumpleaños "Puede que sí, puede que no, hay muchas dudas y no hacer muchos planes porque siempre que los hago nunca me terminan de salir bien", declaraba en un tono de broma.

Pero, si hay algo en lo que Alba no tiene dudas es en el hecho de ampliar la familia y deja muy claro que pronto volverá a repetir en la aventura de ser madre. "De aquí a el año que viene seguro que viene la maternidad, no lo quiero dejar pasar mucho tiempo más", poniendo así la cuenta atrás para la ansiada visita de la cigüeña dando ese deseado hermanito o hermanita a Lucas, que tiene ya diez años y que se ha convertido en su mejor compañero de vida.

