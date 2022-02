El bonito detalle de Alba Carrillo con Santi Burgoa en el día de su cumpleaños

Alba Carrilo ha demostrado que aunque las relaciones amorosas se acaben siempre se puede tener una amistad con un ex. Por eso, la colaboradora de Ya es mediodía ha tenido un precioso detalle con Santi Burgoa, periodista con el que rompió el pasado septiembre, en la celebración de sus 38 años. "Hoy es el cumpleaños de alguien muy especial. Te deseo todo lo bueno que existe. ¡Felicidades!", ha escrito la modelo en sus perfiles sociales junto a una fotografía de uno de los días que pasaron juntos en una charca natural el pasado verano. La expareja comenzó su historia de amor en la primavera de 2019, aunque sus seguidores tuvieron que esperar varios meses para que se confirmara. Fue durante la participación de Alba en Gran Hermano VIP cuando ambos dejaron claro que estaban juntos. "Ahora estoy con un chico que me encanta y estoy enamorada", dijo ella en aquel momento. El presentador de Telemadrid, por su parte, se sinceró sobre sus sentimientos enviando una carta a su novia que decía: "No tengas ninguna duda de mí (...). Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero".

Tras su separación de Fonsi Nieto en 2010, con el que tiene un hijo en común, su divorcio del tenista Feliciano López solamente 11 meses después de la boda y la fallida relación con el portero Thibaut Courtois, parecía que Alba había encontrando la felicidad con Santi Burgoa. "Me ha enseñado a vivir el amor de una forma más personal", dijo. Pero además, ambos revelaron lo que más les gustaba el uno del otro: "A mí me encantaste físicamente el primer día que te vi en la peluquería de Telecinco. Y luego empezamos a quedar y me sentí supercómoda desde el primer día", confesó la colaboradora. "A mí me enamoró el carácter de la rubia, ese carácter fuerte", dijo el presentador, añadiendo que sabía perfectamente que su chica era un poco alocada pero que a medida que la había ido conociendo se dio cuenta de lo buena persona que era. "Me llevé la sorpresa en ese sentido", añadió el comunicador.

Compartieron muchos momentos en redes sociales, viajaron e incluso la modelo llegó a bromear con la posibilidad de una boda con el dinero que su madre, Lucía Pariente, ganaría en Secret Story si triunfaba en el concurso. "Si se lleva el premio se lo quitamos y nos casamos. Que gane el maletín e invite ella", expresó entre risas. Eso sí, sus palabras no hacían presagiar que su romance con el periodista de Telemadrid estuviera a punto de acabarse. "Soltera otra vez", sorprendió Alba escribiendo en su perfil mientras fue de invitada a la boda de unos amigos, dejando claro que habían puesto fin a su relación.

La colaboradora de Mediaset aseguró días después de su anuncio que durante su historia de amor habían roto varias veces pero "no había trascendido". Aun así, Alba confesó también que continuaba queriendo muchísimo a Santi, no hay más que verlo por la felicitación de su cumpleaños, y que ha sido y sigue siendo una persona muy importante en su vida. "Espero que lo siga siendo. Ahora estoy un poco enfadada, sino no lo hubiéramos dejado", explicó, añadiendo que en cuanto se tranquilizaran las cosas hablarán. Pero además, la finalista de GH VIP quiso agradecer a su expareja muchas de las cosas que había hecho por ella, pero expresando que a veces que las vidas cambian y que no pasa nada. La modelo demuestra que aunque se rompa el amor, se puede perfectamente mantener una bonita amistad.

