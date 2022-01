Alba Carrillo lanza dardos envenenados contra Jorge Javier y confiesa estar muy decepcionada con Canales

Loading the player...

El pasado jueves, Luca Onestini se proclamaba vencedor de la primera edición de Secret Story. Pero, más allá de su victoria, el protagonismo de la gala recayó en Jorge Javier Vázquez. La polémica llegada de Cristina Porta al plató provocó un momento de máxima tensión cuando el presentador acusó de "mentirosa" a Lucia Pariente. Ésta afirmó que la periodista había escondido y utilizado un bolígrafo dentro de la casa, -un elemento prohibido en el reality-, detrás las cámaras. La madre de Alba Carrillo aseguró que no mentía y, durante varios reproches con el periodista, acabó llamándole "bravucón", una palabra que molestó mucho a Jorge y por la que acabó echándola del plató. "Estás mintiendo como en otras tantas ocasiones. Tú y tu hija. Manipuláis y sembráis la duda. Abandona el plató, ¡fuera! No continúo con el programa". Este gesto de Jorge Javier ha provocado el tremendo enfado de Alba Carrillo, que ha lanzado dardos envenados contra él. Pero no es este el único damnificado de la bronca. Canales Rivera, con el que la ex de Feliciano López era fotografíado esta semana en actitud cariñosa, también sale malparado. Dale al play y escucha las duras palabras de Alba Carrillo.

