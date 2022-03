¡Fuera de cámara! Hubo reencuentro entre Alba Carrillo y Santi Burgoa

Alba Carrillo ha conquistado un digno segundo puesto en la séptima edición de Gran Hermano VIP. La modelo no pudo batir a la gran ganadora y protagonista del concurso, Adara Molinero, pero dejó con buen sabor de boca el programa con su elegancia en la derrota. Dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, la ex de Feliciano López se dió cuenta de que su actual pareja, el presentador de televisión Santi Burgoa, era mucho más importante para ella de lo que parecía. Por ello, extrañó no ver al joven en plató para reencontrarse con su amada. Un reencuentro que sí existió, pero que no se vio en cámara, tal y como ha relatado Ya es Mediodía, programa donde Carrillo colabora.

Miguel Ángel Nicolás, amigo y compañero de Alba, fue la última persona con la que se encontró antes de acudir a plató para vivir la gran final. Fue precisamente este hombre el 'culpable' de su noviazgo con Santi Burgoa, porque este le avisó de que el presentador se encontraba en maquillaje el día que se rompió el hielo entre la ahora pareja. "Este hombre me ha cambiado la vida", reconocía Carrillo. Según ha desvelado el programa de Telecinco, en cuanto los focos se apagaron, la joven preguntó a su madre, Lucía Pariente, que dónde estaba su pareja. Una llamada después, el reencuentro tuvo lugar fuera de las cámaras. "No ha pegado ojo y Santi estaba con ella", ha revelado Ya es Mediodía.

La ausencia de Santi Burgoa en plató se justifica a que, debido a su perfil profesional, el presentador no quiere convertirse en protagonista de programas como el reality. Pese a esa idea, el presentador decidió romper la pared por Alba Carrillo, mandando una carta a Gran Hermano VIP donde dejaba claro su amor por ella. "Albi. Estoy orgulloso de ti. Tienes que seguir tranquila… Todo está perfecto fuera. Cuando digo todo, es todo. Tu mayor miedo está a punto de resolverse con la mejor de las noticias. No tengas ninguna duda de mí. No news, good news. Confía. Sigue siendo como eres. Leal, honesta, sincera, divertida. Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero, Santi", se podía leer en la televisión del salón de la casa, donde Carrillo rompía a llorar por esta romántica declaración.

"Sé que has hecho un esfuerzo enorme por mí y no tienes ni idea de lo importante que ha sido. Tengo unas ganas enormes de verte, de contarte todo lo que he vivido y que me cuentes tú. Tengo ganas de saber de ti. Me encanta saber que me conoces porque tus palabras en el mensaje, que no paro de releer, son exactamente las que necesitaba", fue la contestación de Alba Carrillo, demostrando que se moría por reencontrarse con Santi. Un cara a cara que sí sucedió, aunque no hubiera cámaras para grabarlo.

