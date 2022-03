Alba Carrillo responde a la declaración de amor de Santi Burgoa

Alba Carrillo afronta la recta final de la séptima edición de Gran Hermano VIP con energías renovadas y más ilusión que nunca en los últimos tres meses. No solo es una de las cuatro finalistas que aspira a hacerse con la victoria en el reality, sino que también se siente pletórica tras descubrir que sus sentimientos por su chico, Santi Burgoa, son correspondidos. La modelo protagonizaba una emotiva escena el pasado domingo cuando era sorprendida con una preciosa declaración de amor en directo en la que el presentador le aseguraba que la quería y la esperaba fuera. Unas palabras que confirman que su relación va a más y que podría tener un futuro muy esperanzador para ambos.

Desde entonces, la colaboradora de Ya es mediodía no puede ocultar su alegría y un brillo especial ilumina su cara. Felicidad que ha querido plasmar en su blog personal, plataforma que ha utilizado para responder al mensaje de Santi. "No eres capaz de imaginar lo que sentí el domingo al leer tu mensaje, me dio la vida. Sé que has hecho un esfuerzo enorme por mí y no tienes ni idea de lo importante que ha sido. Tengo unas ganas enormes de verte, de contarte todo lo que he vivido y que me cuentes tú. Tengo ganas de saber de ti. Me encanta saber que me conoces porque tus palabras en el mensaje, que no paro de releer, son exactamente las que necesitaba", escribía Alba al periodista, al que hasta hace poco no sabía bien como llamar.

Muy cautelosa en todo momento a lo largo de las últimas semanas, la maniquí ha evitado referirse al copresentador de Cuatro al día como 'su novio'. "No sé qué es porque no tenemos nombre, pero es una persona a la que quiero mucho, es muy especial para mí. No sabes lo importante que es que me espere porque he pasado un miedo atroz. A veces soy difícil, ya lo habéis visto. No me puedo creer que haya hecho esto por mí”, manifestaba el domingo entre lágrimas tras leer su nota. Asimismo, durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, la joven se ha mostrado algo insegura sobre si su participación le podría estar incomodando debido a su timidez y discrección.

"Eres muy importante en mi vida, te echo mucho de menos y pienso mucho en ti. No me extiendo más porque sé que te da corte, pero cuando te vea tengo que explicarte todo lo que me has ayudado solo con pensarte". De esta manera tan especial se despedía Alba de Santi, ya a la espera de poder abrazarse muy pronto.

